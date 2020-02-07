武漢包機247人名單僅50多人「符合原資格」　陳亭妃查到傻眼

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記者黃翊婷／綜合報導

首批武漢包機247人返台名單爭議再爆，民進黨立委陳亭妃表示，向陸委會了解過後，機上竟然只有50、60個人是當初提供給武漢台辦的優先名單，「傻眼至極！真的太誇張了！」

陳亭妃6日在個人臉書貼出參加政論節目《新台灣加油》的畫面，並在PO文中解釋節目上講到的「獨家資料」，她向陸委會詢問武漢包機名單一事，卻發現在首批回來的班機上，只有50、60個人是當初陸委會提供給武漢台辦的優先名單人員，也就是說，機上有大概180人、七成的乘客都不是老弱、慢性病需要醫療資源者，以及短期滯留的人。

▲武漢包機返台的相關檢疫工作相當嚴謹。（圖／記者黃彥傑攝）

而武漢包機爭議外界最關心的重點問題點之一是，不在名單上的3人之中，有一人為確診病例。陳亭妃也在文中感嘆，這是最嚴重的一點，「完全沒有隔離，讓機上的台灣人民再一次暴露在危險當中！」

此外，節目主持人廖筱君也獨家訪問到包機返台的其中一名女子，她在call out環節中透過電話聲稱，自己是在去年6月前往武漢，今年1月24日封城之後裡面的狀況「簡直就是空城了」，因為消息來得太過突然，大家根本來不及準備消毒用具或口罩，只能趕在封城前一天趕快到附近的商家採購物資，「基本上（商家）裡面東西都是空的」，後來聽說同班機有確診病例，自己雖然驚訝但還可以接受，「我們相信台灣的醫療」。

▼陳亭妃聲稱首批武漢包機返的名單，只有50、60人在原本的名單之內。（圖／ETtoday資料照）