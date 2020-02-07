打破迷思！衛福部呼籲搭公車、捷運「不用戴口罩」　網錯愕：總之我是不信

▲武漢肺炎日趨嚴重，台北市多數民眾搭公車時選擇戴口罩。（圖／記者林敬旻攝）

記者黃君瀚／綜合報導

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新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）大擴散，台灣民眾防疫意識抬頭，掀起了「口罩之亂」。不過衛福部疾管署今（7）日在電視和網路平台上大放送新的宣導影片，呼籲搭乘公車、捷運、計程車的廣大通勤族「不用戴口罩」，在網上引起軒然大波。

「搭乘大眾運輸或叫外送會被傳染嗎？」衛福部疾管署今日公布一支新的防疫宣導影片，找來「柚子醫師」陳木榮分享衛教知識。影片提到，不少民眾會搭乘計程車、公車或捷運等大眾運輸工具，或是使用現在流行的外送食物到家服務，需要戴口罩嗎？

陳木榮表示，因為台灣目前沒有社區感染的情形，一般健康民眾是可以不用戴口罩的；如果是慢性病患、免疫力較差，有發燒或是咳嗽、流鼻涕這些呼吸道症狀的人，就一定要戴上口罩。

▲衛福部呼籲健康民眾不用戴口罩，上捷運、公車都不用怕。（圖／衛福部）

影片最後，陳木榮呼籲面對新型冠狀病毒，民眾能把口罩留給病人、醫護人員這些真正需要的人，就可以讓大家都獲得最好的保護。

有網友在PTT發文，提到早上看電視新聞的時候一直跑出這支宣傳影片，驚呼搭公車、捷運都不用戴口罩「有點反常識」。他質疑，密閉空間裡面叫民眾別戴，「衛福部怎麼能保證同車的用車人絕對是非帶原者？」「密閉公共空間叫人不需要戴？政府掛保證？這醫師掛保證？」

文章貼出後，很快討論度破表，多數網友感到錯愕，「我是不敢信啦，你們信就好」、「隔離的隔到太無聊出來趴趴造，誰敢不戴」、「戴了沒損失，沒戴擔風險」、「尖峰時刻的捷運......那麼擠密閉時間又不短」、「口罩問題解決不了，開始叫大家別戴口罩」、「要怎麼確定你身旁的人是健康的」、「居家隔離的都管不好了，上捷運就爆炸啦。」

此外，還有不少網友轉貼民進黨前立委林靜儀在疫情剛爆發時的臉書貼文，「請注意喔！船波錯誤資訊叫大家在疫情防治時不需戴口罩，恐違反傳染病防治法，已請指揮中心開罰。」這段說法源自於駁斥政論節目主持人王又正一句「民進黨政府防疫做好就不用戴口罩」。