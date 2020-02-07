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賴清德美國祈禱早餐會與川普同場　白宮到國務院「全開綠燈」

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記者黃翊婷／綜合報導

副總統當選人賴清德3日展開訪美行程，他在當地時間6日上午出席美國國家祈禱早餐會（National Prayer Breakfast），不僅座位被安排在最前面，甚至與參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）等重量級人物同桌。

▲▼賴清德出席國際宗教自由圓桌會議。（圖／翻攝賴清德臉書）

▲賴清德出席國際宗教自由圓桌會議。（圖／翻攝自賴清德臉書）

這次的訪美行程賴清德是以個人身分參加，當地時間5日下午1時10分在訪團顧問蕭美琴、駐美代表高碩泰等人的陪同下，進入白宮國安會與美國官員會談大約70分鐘，堪稱是台美斷交以來的最高層級紀錄。而面對媒體詢問會談內容，賴清德只是笑而不答。

此外，賴清德在美期間接連會晤美國參議員、代議長、國安會美國官員等人，也拜訪全世界最大的圖書館，美國華盛頓特區的國會圖書館（Library of Congress），6日上午更是受邀前往參加一年一度的美國國家祈禱早餐會，與美國總統川普、副總統彭斯（Mike Pence）同場，座位甚至還被安排在最前面，同桌人員大多是川普的盟友，包含參議員格雷厄姆等重量級人物。

▲美國參議院外交委員會主席里施（Jim Risch）、高級成員梅南德茲（Bob Menendez）與賈德納（Cory Gardner）4日與台灣準副總統賴清德（William Lai）會晤。（圖／翻攝United States Senate Committee on Foreign Relations）

▲美國參議院外交委員會主席里施（Jim Risch）、高級成員梅南德茲（Bob Menendez）與賈德納（Cory Gardner）4日與賴清德會晤。（圖／翻攝United States Senate Committee on Foreign Relations）

據了解，美國國家祈禱早餐會是在1953年間由國會代為舉辦的年度聚會，是個結合政治、社會以及企業關係的重要場合，時任美國總統艾森豪（Dwight Eisenhower）也有參加，後來這場餐會就成為歷任總統的例行公事之一。

根據《中央社》報導，牧師傅希秋表示，賴清德這次在高碩泰的陪同下出席美國國家祈禱早餐會，美方相關單位都開「綠燈」，從白宮到國務院沒有一個人反對，況且近年來台美關係明顯提升許多，國會兩黨看待美台接觸升級也是前所未有的支持，所以他覺得這次行政單位對賴大開綠燈，背後沒有其他考量，或許只是想展現這樣的訪問已經成為常態。

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