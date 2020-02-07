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武漢台商搭機返台！首批名單被罵爆　陸委會：陸配也是我們的家人

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▲▼陸委會針對滯留武漢臺灣民眾返臺事宜進行相關新聞背景說明，陸委會發言人邱垂正。（圖／記者黃國霖攝）ㄎ

▲陸委會副主委邱垂正針對滯留武漢台商返台事宜進行相關新聞背景說明。（圖／記者黃國霖攝）

記者陳致平／台北報導

滯留武漢國人於日前包機回台，第一批返台乘客的名單引起爭議，陸委會副主委邱垂正6日召開記者會提及，關於首批返台的名單不盡理想，希望兩岸協商，讓最需要迫切回台的人可以優先回來。另外也提及，首批名單中「結構上都是我們的國人」，裡面雖有大陸配偶，但「也是我們的家人」。

武漢台商3日深夜包機回台，名單內的247人除了有國人，更包含多名陸配，由於名單未如實讓老弱婦孺、長期用藥、短期出差的台商優先登機，引發疑慮。有許多反彈聲音指責陸配不在優先撤僑順序，此份名單排擠了其他有需要的人。

▲▼因應武漢肺炎疫情,武漢台商撤僑專機返台,預定執行接駁作業的機棚,專機抵達機棚。（圖／記者李毓康攝）

▲武漢自上月23日起封城，首批台商日前搭專機返台。（圖／記者李毓康攝）

對此，邱垂正表示，首批名單「結構上都是我方的國人」，雖然裡面有一些陸配，但是她也是我們的家人，她們也是跟著先生、帶著小孩到台灣來。他指出，雖然我們現在對中國大陸採取禁止入境，但大陸配偶是可以入境的，因為他們都擁有長期居留的相關證件。

邱垂正也強調首批名單不盡理想，已經有做檢討，未來會嚴格要求，名單一定要在起飛前一天提供我政府做審核，並且以弱勢為優先，有關防疫事項涉及公權力，包機回台必須由政府對政府磋商，下一波會強化防檢疫的落實度。

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