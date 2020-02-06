酒精噴口罩能重複使用？　醫師揭驚人真相：更容易感染

▲武漢肺炎疫情擴散，北京民眾戴口罩預防。（圖／達志影像／美聯社）



記者邱茀濱／綜合報導

武漢肺炎疫情日益嚴重，全台掀起一波口罩之亂，甚至許多民眾大嘆買不到，但先前有傳出只需在表面噴灑酒精消毒，就能重複使用。對此，北京急救中心培訓中心主任陳志卻認為，酒精揮發時會將裡面的水分一起帶走，當再度使用時，被分離出的病毒有可能被吸入，因此存在一定的風險。

綜合陸媒報導，陳志指出，新型冠狀病毒對紫外線很敏感，因此可以透過紫外線消滅口罩表面的細菌和病毒。不過，他補充道，如果真是有含病毒的飛沫的話，非醫療口罩表面沒有疏水層，病毒會往口罩裡滲透，所以透過紫外線照射的話，可能會不夠徹底。

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陳志還提到，酒精噴灑口罩表面不一定能夠進到口罩的隔離層，且揮發時會將裡面的水分一起帶走，因此再度使用時，被分離出的病毒更容易被吸入，不建議這種作法。此外，他提供重複用口罩的方法，可以用蒸煮5至10分鐘的方法。

先前泌尿科醫師陳偉寶於臉書上發文也提供口罩復活的方法，但僅限同一個人使用。他認為，將使用過的口罩平放，正反面各用紫外線燈照射約半小時即可；一般家中若沒有醫學用的紫外線燈，可以用一般烘碗機裡面的紫外線燈，照射以後的口罩放在乾淨乾燥的環境中，靜置3天以上即可。

陳偉寶還強調，不要用電鍋蒸氣消毒，水會把紙糊掉；另外如遇到大量的飛沫口水、口罩被弄濕、進出極高風險的場所，如病房等等，口罩就要捨棄，不能重複使用。

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