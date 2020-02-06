隔離者衣物曬陽台！親友寄放物資鐵牛車統一拖運…隔離區發放

記者邱中岳、戴若涵／綜合報導

武漢肺炎疫情全球警戒！日前首批247名滯武漢台商順利返台，在完成檢疫程序後，其中242人被送往國內3處檢疫場所，6日有2輛救護車分別前往北部2處檢疫處所，將人送往醫院。《ETtoday東森新聞雲》記者在檢疫所現場守候，目擊家屬開車送一整箱的水果前來。

據了解，這些安置於檢疫所的民眾未受到全面管制，三餐則以外送方式解決，到用餐時間時，檢疫所人員全身著防護衣將餐點放到走廊上，民眾自行出來領取，每餐80元的餐費由政府政府買單，若民眾吃不飽，可請家屬送食物到檢疫處所，再由檢疫所人員送餐時間轉交。

▲隔離民眾自行洗衣並在陽台曬衣物。（圖／記者許靖騏攝）

檢疫所大樓窗台有許多隔離者，將衣物吊掛在陽台外曬太陽，但卻未見隔離者到陽台活動，檢疫所大門外，許多親朋好友紛紛帶水果、棉被等物資前來檢疫所。

而所有要進入給隔離者的物資，必須用密封袋裝好，其中有1名婦人要將水果送去，因沒有封口，警衛隨即遞上一捲膠帶要其封好在寄存。

親朋好友將要寄給隔離民眾的物資集中由警衛管理，最後直到6日下午4時許，再由鐵牛車出動到警衛室將統整好的物資，而「目視統計」今天約有15至16袋各式各樣的包裹、棉被以及水果等送入隔離區。

▲檢疫所派出鐵牛車將從中午至下午所收集的物資拖運發送給隔離民眾。（圖／記者邱中岳攝）

在6日下午3時許，有2台民間救護車前往檢疫所，且車上4名救護人員均穿著防護衣，但最後並未載人離開檢疫區，其中1台救護車上的駕駛則將隔離衣脫下，而該民間救護車對此也不願多作回應。

▲有民眾到檢疫所警衛室外寄放水果，給在檢疫所隔離的民眾食用。（圖／記者邱中岳攝）

現場也可看到有多名警員戴口罩進進出出，且也有不少的醫生在現場徘徊，另外，進出的人員均有警衛室管制，如有民眾要進入洽公，則必須要戴口罩、量體溫，確定沒有發燒後才能進入。

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