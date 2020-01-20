善心人士捐年菜、捐救護車　台南市消防局感謝善心義舉

▲本翰建設開發公司白茂裕董事長及謝秀雲女士賢伉儷，再捐贈第3輛救護車，由市長黃偉哲代表接受。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



本翰建設開發公司白茂裕董事長及謝秀雲女士賢伉儷，再捐贈第3輛救護車，回饋社會，20日上午11時30分，於在北門區北門消防分隊舉辦救護車捐贈啟用儀式，由市長黃偉哲代表接受捐贈，希望該部救護車的啟用，能帶給市民最佳的緊急救護服務品質。

白茂裕董事長及謝秀雲女士賢伉儷目前從事營建業，同時也是南瀛獅子會之獅友，平時熱心公益，回饋鄉里；2014年6月及2018年12月分別捐贈消防局新營分隊（價值新台幣190萬元）及佳里分隊救護車（價值新台幣300萬元)救護車各1輛外，當得知北門消防分隊救護車有迫切汰換之需要，於是決定再捐贈一部價值220萬元救護車給北門消防分隊，以提升救災及救護品質，讓更多需要的人能在緊要時刻挽救寶貴的性命，以落實獻身社會-樂於助人之獅子精神。

市長黃偉哲表示，在台南縣市合併之後，消防局在執行到院前緊急救護案件逐年約以6.1％速度增加，民眾對於到院前緊急救護服務工作的要求亦相對提高，然而到院前緊急救護的目的，在於降低急重症所造成的死亡與失能風險，是民眾遭遇緊急傷病的第一道防線，也是城市進步的象徵！

台南市到院前緊急救護急救成功率，在與本市醫療指導醫師團共同努力下，從2017年前平均的23.5％，2018年的24.3％，至去年2019年提升超過27.5％，且2019年計有40位瀕死病患經由消防局救護同仁搶救成功，讓市民能平安回家和家人團聚，這是救護人員24小時不間斷值班執勤、風雨無阻下搶救後的辛苦成果，同時也能讓民眾了解到救護工作的專業，將救護資源留給最需要的人。

另外，消防局20日上午10時許，在消防局1樓廣場舉行年菜180份捐贈儀式，由消防局長李明峯接受並頒贈感謝狀，此善行義舉讓消防人員於年節期間享用熱騰騰的美食，也能歡喜迎新年。



奮億金屬實業公司負責人杜明正先生，多年來在公益活動上奉獻良多，杜明正先生長子杜俊良不僅為灣裡義消中隊顧問，更於2019年加入台南市消防之友會總會，成為創會會員，對消防及義消團體貢獻良多。