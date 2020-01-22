已久工業董事長周文三再捐贈救護車　強化善化消防分隊救護能量

▲已久工業董事長周文三捐贈第3部救護車，由李明峯局長代表接受。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局22日上午10時在消防局第四救災救護大隊善化消防分隊前廣場，舉辦已久工業董事長周文三再捐贈救護車啟用儀式，由李明峯局長代表接受。

已久工業為從事於汽車配件製作業，成立至今已78年，從一開始的設計研發、一直到製造、加工、組裝、成品等等，全都一手包辦，用心規劃戮力經營，一直都秉持最好的品質來維護消費者的生命安全，深獲台南鄉親的肯定與鼓勵，周文三董事長對地方公益活動更是不遺餘力，以捐贈救護車的方式來幫助因病苦需要就醫的市民，守護台南市民生命安全及健康。

董事長周文三2015年12月時，已捐贈台南市消防局第四大隊善化分隊救護車（總價值新台幣370萬）1部，2018年捐贈南科分隊救護車（總價值280萬元），如今因善化分隊救護車出勤頻繁且車況磨損甚鉅，周文三董事長於2020年再次捐贈善化分隊總價值新台幣370萬的救護車1部，提供到院前執行緊急救護使用，對於守護市民生命安全，提升消防局到院前救護品質，幫助甚大。

台南市救護出勤次數逐年增加，從10年前的6萬件到現在的9.6萬件，救護量成長55％，各種救護資源常有不足，但幸好有社會許多善心人士，如董事長周文三先生一樣，在台南市消防局的器材捐輸方面不遺餘力付出善心，讓消防局能無後顧之憂，將愛心化為實際救人的力量，守護市民。