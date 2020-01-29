搭獨木舟、乘翼龍、餵三角龍　「侏羅紀X恐龍水世界」再升級





▲「侏羅紀X恐龍水世界」台北站再升級！不只好看好拍，還有好多互動體驗，讓大小朋友盡情放電！（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者吳杰澄；圖／記者吳杰澄）

記者胡至欣／採訪報導



歡樂時光總是過得特別快，轉眼間寒假也已經過了一半，不想浪費美好假期，就趕快計畫好下一趟行程吧！繼「侏羅紀X恐龍樂園」魅力席捲南北台灣後，「侏羅紀X恐龍水世界」台北站再升級，不只有大量的水陸恐龍可以近距離捕獲合影，還有更多好玩的互動體驗，讓大小朋友都能夠盡情放電！



▲搭乘獨木舟進入史前時代。



▲大型水生巨獸現身同樂。





▲三角龍寶寶等你餵食。



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▲乘坐翼龍翱翔天空。





▲克柔龍直接讓你坐嘴裡。

「侏羅紀Ｘ恐龍水世界」將帶大家用不同以往的角度出發，進入史前時代開啟冒險之旅，展區共有5大亮點，包括獨創獨木舟進場、大型水生巨獸現身、三角龍寶寶餵食秀、搭乘翼龍翱翔天空，以及坐進水中霸主克柔龍的大嘴裡，全新展件、全新玩法，恐龍迷絕對不能錯過！



▲與恐龍拔河。



▲與厚頭龍來一場拳王對決！



▲互動遊戲區有各式關卡等你挑戰。

另外在互動遊戲區，則有各式關卡等著你！測試你的奔跑速度究竟會和哪一種類的恐龍匹敵？或是戴上拳擊手套給厚頭龍來個奮力一擊，爭奪拳王頭銜…等等，挑戰大夥兒的力量、速度、準度、反應力以及運氣，展開一場人類VS恐龍的趣味對決！