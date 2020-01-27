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「勇闖金字塔」重現7大場景　第一視角體驗法老王的永生之旅

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▲結合古埃及文化與經典神話故事的《勇闖金字塔》，特別重現7大場景，提供參展者9大體驗。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者吳杰澄；圖／記者吳杰澄）

記者胡至欣／採訪報導

春節連假轉眼間已經過了一半，來不及規劃出國旅遊沒關係！今年寒假到士林科教館，就能走入法老王的神秘世界，第一視角體驗法老王驚奇的永生之旅，同時感受古埃及神話的魅力所在！

▲▼ 乘上太陽船《勇闖金字塔》 進入法老王的神秘世界 。（圖／記者吳杰澄攝）

埃及傳說中，當法老王的生命到了盡頭，太陽會落下，萬物會籠罩在一片漆黑之中，法老王將被製作成木乃伊放在墓室裡，等待再次復活的時辰。法老王的靈魂會在冥界甦醒，他將乘著太陽船，突破重重關卡，戰勝邪惡、通過審判，再次帶著光明回到人間。

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結合古埃及文化與經典神話故事的《勇闖金字塔》，特別重現7大場景，提供參展者9大體驗：

▲▼ 乘上太陽船《勇闖金字塔》 進入法老王的神秘世界 。（圖／記者吳杰澄攝）

人面獅身與荷魯斯之眼

古老的埃及守護神、近五米高的人面獅身，是進入金字塔唯一的途徑，只有夠勇敢的人才有資格通過！接著穿越一整面的荷魯斯之眼水幕，就能深入探索神秘金字塔裡的世界。

▲▼ 乘上太陽船《勇闖金字塔》 進入法老王的神秘世界 。（圖／記者吳杰澄攝）

法老王的陷阱

為了保護法老王的靈魂，防止那些心懷不軌的人闖入，金字塔裡暗藏的陷阱隨時都可能被觸發。小心！身旁的石牆正在移動，要讓你無路可退了！

▲▼ 乘上太陽船《勇闖金字塔》 進入法老王的神秘世界 。（圖／記者吳杰澄攝）

法老的神秘宮殿

一步之距，從黑暗踏入光明，映入眼簾的是千年之前古埃及最盛之時，巧奪天工的王位、絢彩奪目的雕刻壁畫等等，還有埃及眾神雕像，列隊邀請你進入法老王的世界！在這裡你也可以大玩角色扮演，化身神祇之一，拍出各種情境照！

▲▼ 乘上太陽船《勇闖金字塔》 進入法老王的神秘世界 。（圖／記者吳杰澄攝）

神的六道關卡

六大埃及神代表著六道必須克服的關卡，考驗著你的力量、智慧、速度、勇氣、記憶與真理，快來挑戰成為古埃及最驍勇善戰的戰士，為接下來的永生之戰中勝利鋪路！

▲▼ 乘上太陽船《勇闖金字塔》 進入法老王的神秘世界 。（圖／記者吳杰澄攝）

永生之戰

法老最大的敵人－阿佩普，以蛇的型態出現，他最大的計謀就是讓法老永遠不得重生，讓世界陷入無止境的黑暗！快拿起武器，與死神阿努比斯帶領的軍團並肩作戰，擊退邪惡勢力！

▲▼ 乘上太陽船《勇闖金字塔》 進入法老王的神秘世界 。（圖／記者吳杰澄攝）

審判之日的重現

重現傳說中人死後的秤心臟儀式，告訴你前世的秘密！你夠勇敢嗎？你夠善良嗎？獲得永生的最後一場戰役，敵人不是別人，而是自己。

▲▼ 乘上太陽船《勇闖金字塔》 進入法老王的神秘世界 。（圖／記者吳杰澄攝）

太陽船的啟程

站上太陽船徜徉尼羅河畔，與眾神歡慶獲得永生，也向世界宣告著再次降臨的光明！

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