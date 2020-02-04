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2020必學人生和解課！　療癒系作家艾利全新力作重磅登場

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生活中心／綜合報導

人生充滿著許多難解的命題，但其實最難解的題，就是認識自己，在新的一年學會與自己和解吧！由療癒系作家艾利帶來全新作品《勇敢的人請小心輕放》，要獻給其實沒那麼勇敢的你，提醒你當身旁的人來來去去，但最後永不轉身離你而去，仍依然對你綻放如陽光般燦爛笑容的人，唯有自己，請記得要對自己好一點。

人生最重要的和解

跟自己和解之後，會明白人生那些無可奈何錯不在自己，就算被惡意傷害，你也會看懂這樣壞事發生在自己身上的用意。

在真正進場觀看《花椒之味》前，早已被朋友圈洗版多日。

請繼續往下閱讀...

大概明白這電影的劇情走向會挑開自己哪些陳年結痂的傷口，但還是去看了。

不是因為我比較勇敢，是以為自己已經不痛了。

我看著一個不相信自己會被愛的女子，帶著一身的刺與難解的憤怒，不停弄傷身邊愛著她的人。

童年時的她，看盡母親糾結一生的愛恨，女人的心碎與無助都看進了女孩心裡。

她堅定的告訴自己，不要像她一樣強留一個不愛自己的男人在身邊，只是因為對方心有愧疚。

滿懷著對賦予自己生命這個男人的怨恨與不諒解，長年刻意疏離導致一點都不瞭解對方。

原來自己嗜吃辣，是遺傳。

原來他信佛。

原來除了自己，他還有兩個女兒。

為什麼兩個妹妹在喪禮上能哭得出來。

治喪的那段日子是疑惑不斷與不停解惑的過程。

她一直以為自己是個獨立的大人了，好好過著日子盡量不去麻煩別人。

但她分明任性依賴著前男友，那個與自己一度論及婚嫁的男人。

她以為的愛情不是這樣的，不是對她說出「我可以跟妳結婚」這樣勉強的話，她要的是肯定的語氣「我想跟妳結婚」，她堅信那才會連結一顆真心。

偏偏，男人不說這樣的話，只默默做了好多好多事。

擔心她最後會是一個人而買了房讓她住，就算房價已經翻漲到驚人天價也沒打算出售。

他擔心賣了，她就沒地方去了。

他擔心賣了，自己就失去照顧她的理由。

他代替她去陪伴被疏離的父親，好幾次，不嫌路遙遠。好幾次，就算兩人早就分了手。

聽說了她要搬離自己的房子，擔心起她的開銷是不是出了問題。

他分明做了這麼多，她始終只在意「可以」這兩個字。

事過境遷，聊起往事時，男人終於願意多做解釋，他說重要的是另外兩個字「一起」。

「我是說，重要的是在一起」

一句話這麼長，為什麼你只能聽到「想」跟「可以」，聽不到「一起」呢？

聽見男人這樣說，她好像終於懂得了些什麼。

人生最重要的和解不是那個轉身離開你生命的誰，而是自己。

跟自己和解之後，會明白人生那些無可奈何錯不在自己，就算被惡意傷害，你也會看懂這樣壞事發生在自己身上的用意。

就像電影裡提到的，甚至你會釋懷年少時曾經犯過的錯，最終只是需要找到一個願意原諒自己的人。

一個願意原諒你的人，在所有人都轉身離開後，還是微笑著看著你，鼓勵你別放棄的那個人。很多人找了一輩子都沒找到，那是因為他始終沒有原諒自己，沒有跟自己和解。

不管有什麼話，都請好好表達，好好說。

人生太短，我們實在沒有時間一直傷害自己與身邊愛自己的人。

▲▼ 暢銷作家艾莉2020全新作品《勇敢的人請小心輕放》。（圖／悅知文化提供）

★本文經悅知文化授權，摘自《勇敢的人請小心輕放》。

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