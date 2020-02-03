防疫照顧假懶人包！7大Q＆A一次看　父母可輪流請「公司決定是否給薪」

▲家裡有12歲以下學童就能請防疫照顧假。（示意圖／記者李毓康攝）



記者黃可昀／綜合報導

教育部2日宣布高中以下延後至2月25日開學，消息一出很多家長都非常混亂，對於小孩誰來帶？防疫照顧假怎麼請？全都霧煞煞，《ETtoday新聞雲》整理出防疫照顧假7大Q＆A，讓家長們看一篇就能快速搞懂。

Q：什麼是防疫照顧假？

A：中央流行疫情指揮中心決定「延長寒假、縮短暑假」，避免學生在開學時交叉感染武漢肺炎，家中如果有12歲以下學童，父母可以請防疫照顧假在家顧小孩。

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Q：誰才能請防疫照顧假？

A：若家中有12歲以下學童，父母其中一人得請防疫照顧假，也可以兩人輪流請2月11日至2月24日這14天的假，但若是父母同時都請假，其中一人會被算成曠職。

Q：家裡有2個以上的小孩，還是只有父母其中一人能請嗎？

A：防疫照顧假的用意是讓學童在家防疫，不是全家出遊趴趴走，如果一個大人無法在家單獨顧2個小孩，另一人就得請一般事假或特休假在家幫忙，第二人不能算是防疫照顧假。

Q：防疫照顧假須提出證明嗎？

A：通常雇主不會太刁鑽的要證明，假設公司真的需要相關證明，可拿戶口名簿等「有顯示學童年齡」的文件請假即可。

Q：防疫照顧假會扣薪嗎？

A：雇主必須得准假，給不給薪則要由公司決定，但絕對不能扣薪或扣全勤獎金，也不能影響考評，否則會違反勞基法22條，將處以2萬至100萬元罰鍰。

Q：防疫照顧假算是公假嗎？

A：防疫照顧假是非常時期的應變措施，和家庭照顧假、公假、事假、特休假性質不同，要是公司強迫勞工要用特休假或事假名義來請假，會違反勞基法第38條或第42條，處以2萬至100萬元罰鍰。

Q：孩子12歲以上，家長還能請防疫照顧假嗎？

A：若孩子已經12歲以上，父母要請假則是依正常程序辦理，不得算是防疫照顧假。

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