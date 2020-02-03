　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

17歲台灣舞者踏上夢想！登《舞王：危險遊戲》踏響北中南

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲愛爾蘭踢踏舞劇《舞王：危險遊戲》。（圖／寬宏藝術提供）
▲《舞王：危險遊戲》正邪對抗的故事情節，令人熱血沸騰！（圖／寬宏藝術提供；以下同）

記者胡至欣／採訪報導

節奏強勁的踢踏舞聲，伴隨著炫目的燈光特效，震撼視聽感官，加上正邪對抗的故事情節，更令人熱血沸騰！魅力席捲全球的愛爾蘭踢踏舞劇《舞王：危險遊戲》2020年開春再度來台巡演，由愛爾蘭踢踏舞王麥可‧佛萊利(Michael Flatley)親自挑選與指導的40位舞者，將舞力全開，踏響北中南！

▲愛爾蘭踢踏舞劇《舞王：危險遊戲》。（圖／寬宏藝術提供）
▲節奏強勁的踢踏舞聲，伴隨著炫目的燈光特效，震撼視聽感官。

《舞王：危險遊戲》不但將華麗的踢踏舞姿，融合3D全像投影、充滿情感的燈光投照，還應用最新科技打造出會跳舞的機械人，並邀請編曲家傑拉德‧費伊(Gerard Fahy)編寫傳統愛爾蘭音樂，為愛爾蘭踢踏舞開啟嶄新一頁，每回來台演出都大獲好評！

請繼續往下閱讀...

▲愛爾蘭踢踏舞劇《舞王：危險遊戲》。（圖／寬宏藝術提供）
▲應用最新科技打造出會跳舞的機械人。

這次來台陣容，除了男女舞者，還有兩位音樂家、歌手以及特技演員，各個身手不凡、舞技了得，而且男的帥女的美，一字排開看過去，全都是顏值擔當！值得驕傲的是，其中唯一的亞洲臉孔，還是來自台灣、年僅17歲的舞者姚舒瀚，而這也是他繼2018年獲選加入《火焰之舞》(Feet of Flames)台北巡迴後，二度獲邀在故鄉台北演出。

▲愛爾蘭踢踏舞劇《舞王：危險遊戲》。（圖／寬宏藝術提供）
▲舞者一字排開看過去，各個都是顏值擔當。

《舞王：危險遊戲》巡演步伐從高雄展開，接著連2天在台北帶來4場演出，雖然碰上武漢肺炎攪局，但主辦單位做好防疫準備，加上粉絲們熱情不減，場場座位都有8分滿，最終站將前進台中，2/4(二)晚間在中興大學惠蓀堂獻演，舞王麥可‧佛萊利也將在壓軸驚喜現身，踢踏舞愛好者可別錯過了！

▼舞王麥可‧佛萊利將在壓軸驚喜現身
▲愛爾蘭踢踏舞劇《舞王：危險遊戲》。（圖／寬宏藝術提供）

ET快訊
快訊／深度5公里！台北士林區08：19規模2.9地震　最大震
「70萬片口罩」送達大陸武漢肺炎一線疫區　環球網：台灣同胞愛
寒假延後2週「開學又要休」　國小老師「曝關鍵」：3月再開學比
口罩產量少「原因曝光」！　經濟部深夜FB：將動員後備軍人幫忙
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

愛爾蘭踢踏舞劇《舞王：危險遊戲》再來台！　防疫措施備戰開演

搭獨木舟、乘翼龍、餵三角龍　「侏羅紀X恐龍水世界」再升級

「勇闖金字塔」重現7大場景　第一視角體驗法老王的永生之旅

熊迷必訪！「小熊學校」松菸分校開課　12隻小熊任你拍

兔兔、P助大量出沒！「卡娜赫拉15年特展」萌爆粉絲

快訊／深度5公里！台北士林08：19規模2.9極淺地震　最大震度2級

17歲台灣舞者踏上夢想！登《舞王：危險遊戲》踏響北中南

武漢肺炎全台8大學延後開學　各校是否跟進「教育部今下午決定」

今晨8.8度「12縣市低溫特報」　午後轉雨！兩波鋒面接力濕冷變天時間曝

口罩產量少「原因曝光」！　經濟部深夜FB：將動員後備軍人幫忙

蕭亞軒遭小16歲男友吐槽姊弟戀　Elva站一旁笑了：Seriously？

吳釗燮怒嗆世界衛生組織幹部　「活在平行時空？是在哈囉？」

美如童話！霸氣男驚喜求婚男友 交往1320天「一生愛你」許承諾

鄧紫棋新歌《平凡天使》為防疫打氣 網友感動：聽到哭了!!

義大利禁台航班入境吳釗燮籲世衛　「台灣不是中華人民共和國一部分」

家長可請14天「防疫照顧假」　雇主需准假：薪資看公司規定

武漢返台失聯！男子衝派出所澄清 反駁留假地址：沒填過任何資料！

「打了仍痛」無痛分娩生產全紀錄　聽隔壁哭喊她拭淚：好想媽媽...

林予晞《天堂》一看到兒子就離世了　修杰楷「沒見到老婆最後一面」哭爆

空拍機加入防疫！拍到沒戴口罩嬤 喊「快回家別亂跑」影片網瘋傳

快訊／深度5公里！台北士林08：19規模2.9極淺地震　最大震度2級

17歲台灣舞者踏上夢想！登《舞王：危險遊戲》踏響北中南

武漢肺炎全台8大學延後開學　各校是否跟進「教育部今下午決定」

今晨8.8度「12縣市低溫特報」　午後轉雨！兩波鋒面接力濕冷變天時間曝

口罩產量少「原因曝光」！　經濟部深夜FB：將動員後備軍人幫忙

文化大學學生會「強烈關切」台北隔離地！緊急發聲明　怒批柯文哲引全校恐慌

手刀來回包口罩　小7店員「曝慘烈秘辛」大崩潰：還沒病先累死了

寒假延後2週「開學又要休」　國小老師「曝關鍵」：3月再開學比較好

36歲放棄「高CP值」選項賭留學夢想　她被親友質疑卻重獲「少女笑容」

影／4:00起床買口罩排隊4小時　女氣炸：到後來「我是沒睡死掉了」！

韓暖夫為中國妻留武漢疫區「全家要在一起」　他憂：再下去7月兒沒奶粉喝

賴清德、蕭美琴出訪美國華府、紐約　拜會智庫、僑界

快訊／深度5公里！台北士林08：19規模2.9極淺地震　最大震度2級

斗內直播主換脫魯！純情工程師遭剝皮　對話截圖曝光「連殘障人士也騙」

純情工程師「貸款120萬」斗內「胸狠直播主」　半年約會5次遭無情甩開

瘋電影／我們的7日戰爭　發動戰爭不見得能達到目的

溫州封城前一天爆「村民與武警衝突」　網傳76秒鎮壓影片曝光

柯文哲曝「武漢台商台北隔離地陽明山」　林濁水：柯大市長救聲量？

妝前乳、隔離霜差在哪？專業彩妝師提點：多效合一讓妝容更持久

17歲台灣舞者踏上夢想！登《舞王：危險遊戲》踏響北中南

印尼恐怖「血蘭花」吞人！　村民剖開5M巨蟒驚現失蹤農夫

生活熱門新聞

全家釋出自有品牌口罩56萬片　每人未限購3片

醫師：口罩消毒後可重複用

開學延期　老師：3月再開學較好

口罩產量少　經部：人力缺口靠國防部幫忙

教育部宣布高中以下延至2/25開學

今晨8.8度！午後轉雨　兩波鋒面接力變天時間曝光

即／23:49抖一下！北台灣有感地震

防疫假誰敢請　網友點破4項關鍵

女4點排隊買口罩：到後來我是沒睡死了

快訊／中央疫情中心20：00緊急召開記者會

武漢包機撤滯留台人形式出爐！

小7店員賣口罩「曝秘辛」大崩潰

文大強烈關切台北隔離地！緊急發聲明

工人爸下班繼續跑外送！　國三兒IG卻讓他心碎

更多熱門

相關新聞

同機男症狀可疑　醫護穿全套送下機！

同機男症狀可疑　醫護穿全套送下機！

愛爾蘭1日晚間9時左右一架自莫斯科起飛的班機降落在都柏林機場（Dublin Airport），機上一名男性乘客出現疑似武漢肺炎的症狀，當局隨即啟動機場應變機制，最終該名病患被大批身穿防護衣的醫護人員護送下機，搭乘救護車送醫。

《舞王：危險遊戲》防疫備戰開演

《舞王：危險遊戲》防疫備戰開演

侏羅紀X恐龍水世界 互動體驗升級

侏羅紀X恐龍水世界 互動體驗升級

勇闖金字塔　體驗法老王永生之旅

勇闖金字塔　體驗法老王永生之旅

「小熊學校」開課！12隻小熊任拍

「小熊學校」開課！12隻小熊任拍

關鍵字：

舞王危險遊戲愛爾蘭踢踏舞麥可佛萊利巡演寬宏機械人3D投影

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

全家釋出自有品牌口罩56萬片　每人未限購3片

常拍大尺度街訪片！25萬粉網紅遭3女控：先訪問再騙色

抽完「生死籤」馬上離職！港3醫院護士「請病假」拒出勤

《想見你》完整時間軸　網猜雙兇手柯佳嬿魔化

口罩買不到　趙少康：始作俑者「都是蘇貞昌」

24歲男星皮膚癌病逝！2個月前截肢還笑著PO文…粉絲心碎

醫師：口罩消毒後可重複用

具惠善「離開韓國」　燙新髮型：去遙遠的地方

快訊／法國撤僑專機「20人有武漢肺炎症狀」

開學延期　老師：3月再開學較好

陳艾琳看履歷火大截圖PO網！

武漢肺炎病毒與蝙蝠序列96%一致

口罩產量少　經部：人力缺口靠國防部幫忙

爆安置地點　柯：要被抓去關了？

70萬片口罩送達陸疫區　環球網：台灣同胞愛心沒有缺席

更多

最夯影音

更多
蕭亞軒遭小16歲男友吐槽姊弟戀　Elva站一旁笑了：Seriously？

蕭亞軒遭小16歲男友吐槽姊弟戀　Elva站一旁笑了：Seriously？
吳釗燮怒嗆世界衛生組織幹部　「活在平行時空？是在哈囉？」

吳釗燮怒嗆世界衛生組織幹部　「活在平行時空？是在哈囉？」

美如童話！霸氣男驚喜求婚男友 交往1320天「一生愛你」許承諾

美如童話！霸氣男驚喜求婚男友 交往1320天「一生愛你」許承諾

鄧紫棋新歌《平凡天使》為防疫打氣 網友感動：聽到哭了!!

鄧紫棋新歌《平凡天使》為防疫打氣 網友感動：聽到哭了!!

義大利禁台航班入境吳釗燮籲世衛　「台灣不是中華人民共和國一部分」

義大利禁台航班入境吳釗燮籲世衛　「台灣不是中華人民共和國一部分」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面