17歲台灣舞者踏上夢想！登《舞王：危險遊戲》踏響北中南



▲《舞王：危險遊戲》正邪對抗的故事情節，令人熱血沸騰！（圖／寬宏藝術提供；以下同）

記者胡至欣／採訪報導

節奏強勁的踢踏舞聲，伴隨著炫目的燈光特效，震撼視聽感官，加上正邪對抗的故事情節，更令人熱血沸騰！魅力席捲全球的愛爾蘭踢踏舞劇《舞王：危險遊戲》2020年開春再度來台巡演，由愛爾蘭踢踏舞王麥可‧佛萊利(Michael Flatley)親自挑選與指導的40位舞者，將舞力全開，踏響北中南！



▲節奏強勁的踢踏舞聲，伴隨著炫目的燈光特效，震撼視聽感官。

《舞王：危險遊戲》不但將華麗的踢踏舞姿，融合3D全像投影、充滿情感的燈光投照，還應用最新科技打造出會跳舞的機械人，並邀請編曲家傑拉德‧費伊(Gerard Fahy)編寫傳統愛爾蘭音樂，為愛爾蘭踢踏舞開啟嶄新一頁，每回來台演出都大獲好評！

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▲應用最新科技打造出會跳舞的機械人。

這次來台陣容，除了男女舞者，還有兩位音樂家、歌手以及特技演員，各個身手不凡、舞技了得，而且男的帥女的美，一字排開看過去，全都是顏值擔當！值得驕傲的是，其中唯一的亞洲臉孔，還是來自台灣、年僅17歲的舞者姚舒瀚，而這也是他繼2018年獲選加入《火焰之舞》(Feet of Flames)台北巡迴後，二度獲邀在故鄉台北演出。



▲舞者一字排開看過去，各個都是顏值擔當。

《舞王：危險遊戲》巡演步伐從高雄展開，接著連2天在台北帶來4場演出，雖然碰上武漢肺炎攪局，但主辦單位做好防疫準備，加上粉絲們熱情不減，場場座位都有8分滿，最終站將前進台中，2/4(二)晚間在中興大學惠蓀堂獻演，舞王麥可‧佛萊利也將在壓軸驚喜現身，踢踏舞愛好者可別錯過了！

▼舞王麥可‧佛萊利將在壓軸驚喜現身

