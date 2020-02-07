　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

「吹哨人」李文亮心跳停止3hrs！裝葉克膜「生死間徘迴」　醫師發文：去天堂了…

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼李文亮。（圖／翻攝《生命時報》）

▲李文亮傳出病逝的消息。（圖／翻攝《生命時報》）

大陸中心／綜合報導

大陸湖北武漢34歲的眼科醫師李文亮1日確診武漢肺炎，6日傳出病逝的消息。不過，這項消息立刻被反駁，許多醫師出面澄清，李文亮的確心跳停止，但仍裝上葉克膜搶救中。對此，陸媒《人民日報》、《經濟觀察報》皆證實，李文亮雖然搶救，但仍不幸離世。

李文亮2019年12月30日在同學的群組發布消息，指稱華南水果海鮮市場出現7例SARS的病例，公開示警相關疫情，想不到過沒幾天，就被當地派出所依「在互聯網發布不實言論」，還被要求簽下訓誡書，若再從事違法活動，將受到法律制裁。

根據陸媒報導，李文亮簽下訓誡書時，共有8名「造謠者」因為「發布不實消息」，遭到武漢警方查處，不過沒有消息證實，李文亮是否為8人內的其中一人。

▼陸媒《經濟觀察報》指出，李文亮雖然經過搶救，仍不幸病逝。（圖／翻攝微博）

▲▼李文亮。（圖／翻攝微博）

李文亮簽署訓誡書，繼續在醫院工作，1月8日替一名青光眼患者看診，不久後該名患者確診肺炎，而李文亮本人也開始咳嗽，病情逐漸加重，住進了隔離病房。

李文亮受到隔離時，曾錄下一段影片，講述自己被傳喚的經過，還上傳了訓誡書，當時引起許多網友點讚、轉發以及評論。2月1日時，李文亮在微博指出，自己的新型冠狀病毒核酸檢測結果呈陽性，確診罹患新型冠狀病毒肺炎。

▼微博認證的醫師張純指出，李文亮去了天堂。（圖／翻攝微博）

▲▼李文亮。（圖／翻攝微博）

時隔6日，大陸官媒《人民日報》傳出李文亮離世的消息，指出李文亮6日晚間9點30分搶救無效去世，隨後被武漢中心醫院、武漢中心醫院的醫師張純反駁，直指李文亮目前仍在接受搶救，雖然心跳有停止，但已裝上葉克膜。

根據陸媒《經濟觀察報》的最新消息，雖然李文亮裝上葉克膜，但仍在7日凌晨0點4分去世。同事指出，李文亮的的病情5日開始惡化，6日晚間7點開始搶救，晚間9點30分心臟停止，裝上葉克膜搶救，但仍不幸去世。不過這項消息仍待證實。

▼《人民日報》在臉書上說明，李文亮醫生不幸病逝。（圖／翻攝臉書）

▲▼李文亮。（圖／翻攝臉書）

李文亮貼出的訓誡書內容如下：

由於2019年12月30日在微信群組發表有關華南水果海鮮市場確認7例SARS的不屬實言論，現在依法對你在互聯網上發表不屬實的言論的違法問題提出警示和訓誡。你的行為嚴重擾亂了社會秩序。你的行為已經超出了法律所允許的範圍，違反《中華人民共和國治安管理處罰法》的有關規定，是一種違法行為！

公安機關希望你積極配合工作，聽從民警的規勸，至此中止違法行為。你能做到嗎？李文亮則在後面寫下「能」以及蓋上手印。

接下來還有一段寫到：

我們希望你冷靜下來好好反思，並鄭重告誡你：如果你固執己見，不思悔改，繼續進行違法活動，你將會受到法律的制裁！你聽明白了嗎？李文亮則在後面寫下「明白」以及蓋上手印。

李文亮最後在訓誡書上簽名，日期為2020年1月3日。

►2020愛你愛你～情人節禮物來囉～

▼李文亮簽署的訓誡書內容。（圖／翻攝微博）

▲▼ 。（圖／翻攝微博）

ET快訊
快訊／去年就發防護預警！「吹哨人」醫生李文亮確診武漢肺炎…今
獨／陸配被第二梯包機除名　她淚訴：3歲氣喘兒沒媽媽怎麼回家
陽明校長開「100萬祭品文」　盼師生口罩留給需要的人：感染就
快訊／國台辦：台灣應停止政治操弄　盡速讓湖北台胞返鄉
湖北979人返台名單已提交　國台辦：東航申請3天執飛5航班
南韓光州醫院封院！121醫護、患者全被隔離…和平醫院翻版
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

「吹哨人」李文亮心跳停止3hrs！裝葉克膜「生死間徘迴」　醫師發文：去天堂了…

國台辦指我阻撓包機　陸委會半夜重話回：防疫絕非兒戲！

10天火速趕工！「雷神山醫院」進入移交階段...可提供1600張床位

快訊／去年就發防護預警！「吹哨人」醫生李文亮確診武漢肺炎…今晚去世

獨／陸配確定被第二梯包機除名　她淚訴：3歲氣喘兒沒媽媽怎麼回家

快訊／國台辦：台灣應停止政治操弄　盡速讓湖北台胞返鄉

湖北979人返台名單已提交　國台辦：東航申請3天執飛5航班

還有900人想返台！湖北台辦每位聯繫了…發放口罩、消毒水

中國是真正亞洲病夫！？《華爾街日報》辱華標題爆爭議

湖北確診近2萬！金銀潭醫院院長、疫情通報第一人記大功

都是星爺迷！結婚闖關「點秋香」　音樂下新郎嚇傻：怎麼有這東西

直擊！口罩實名制上路首日　她一早就來：呵呵呵買到了

「沒有人願意生病」錄音落淚狂感謝　首例女台商手寫信曝：在台灣很幸福

杜江替霍思燕洗腳、親腳！　反擊酸民「老公不覺得作，憑啥覺得作」

「沒有人願意生病！我打破了０」　首例女台商錄音：我真的很抱歉

首批武漢台商拍攝隔離所內部　哀怨：像被當犯人監禁的感覺

到日本淡路島「火影樂園」學忍術！看鳴門漩渦、無敵海景爽嗑舒芙蕾

最尷尬67秒！被檢舉揍人搶手機 騎士轉頭想逃「發不動機車」傻眼

台灣再確認2例武漢肺炎！　北部40多歲男、20多歲女染疫

一天賺不到100！仍堅持靠自己　68歲阿伯賣糖維生「養八旬母」

「吹哨人」李文亮心跳停止3hrs！裝葉克膜「生死間徘迴」　醫師發文：去天堂了…

國台辦指我阻撓包機　陸委會半夜重話回：防疫絕非兒戲！

10天火速趕工！「雷神山醫院」進入移交階段...可提供1600張床位

快訊／去年就發防護預警！「吹哨人」醫生李文亮確診武漢肺炎…今晚去世

獨／陸配確定被第二梯包機除名　她淚訴：3歲氣喘兒沒媽媽怎麼回家

快訊／國台辦：台灣應停止政治操弄　盡速讓湖北台胞返鄉

湖北979人返台名單已提交　國台辦：東航申請3天執飛5航班

還有900人想返台！湖北台辦每位聯繫了…發放口罩、消毒水

中國是真正亞洲病夫！？《華爾街日報》辱華標題爆爭議

湖北確診近2萬！金銀潭醫院院長、疫情通報第一人記大功

消毒酒精閃燃點僅13度！網瘋傳「碰靜電就起火」　消防員親測3大實驗解答

「悼念李文亮醫師」　世衛組織發文：稱頌他為防疫所做的貢獻

日產量約為400萬片！台灣「口罩量不夠」　董座曝關鍵原因

為台灣拼命趕工做口罩　72歲的他一天只睡3小時

火大！張雅琴怒嗆隔離台商　「該什麼該？要不要回去吃蝙蝠？」

「吹哨人」李文亮心跳停止3hrs！裝葉克膜「生死間徘迴」　醫師發文：去天堂了…

口罩酒精缺爆！他好奇「下一個搶買啥」　網齊點消毒神物：賣場有人在搬了

小賈斯汀「12歲開始嗑藥」：我覺得自己快死了！　海莉曝成名悲痛代價

美妝版詢問度極高的單品TOP 6！嬌蘭馬甲眼霜、Benefit眉筆試用好評推

國台辦指我阻撓包機　陸委會半夜重話回：防疫絕非兒戲！

首批武漢台商拍攝隔離所內部　哀怨：像被當犯人監禁的感覺

大陸熱門新聞

更／吹哨人李文亮確診…裝葉克膜搶救

國台辦：東航申請3天執飛5航班

陸配確定被第二梯包機除名　她淚訴

陸女發病10天才就醫！曾帶兒子到迪士尼樂玩

國台辦：台灣應盡速讓湖北台胞返鄉

提供1600張床位！雷神山醫院進入移交階段

男醫生中標卻隱瞞病情...密切接觸者達百人

國台辦批阻包機　陸委會：防疫非兒戲

李文亮心跳停止3hrs　搶救無效病逝

寧波男買菜「站確診患者旁邊15秒」被感染

傳火神山醫院清潔員「月薪15.75萬」　

武漢最美醫護臉龐網讚翻！滿臉勒痕汗水滿面

中國是亞洲病夫？美媒標標爆爭議

還有900人想返台！湖北台辦每位聯繫了

更多熱門

相關新聞

主播怒嗆隔離台商　「要不要回去吃蝙蝠？」

主播怒嗆隔離台商　「要不要回去吃蝙蝠？」

日前搭乘專機返台的台商目前正在檢疫所進行隔離，不過卻有人抱怨回台後像是被當犯人，想要吃美食。對此，主播張雅琴在節目中火大怒嗆這些台商，「你要不要回去吃蝙蝠？都已經回待台灣了在那邊『該』什麼『該』？」

下一個搶買啥　網友齊點消毒神物

下一個搶買啥　網友齊點消毒神物

國台辦批阻包機　陸委會：防疫非兒戲

國台辦批阻包機　陸委會：防疫非兒戲

加強防疫　基隆市府籲民眾勿過度恐慌

加強防疫　基隆市府籲民眾勿過度恐慌

萬老師狠批徐正文「鱷魚的眼淚」：TMD氣死

萬老師狠批徐正文「鱷魚的眼淚」：TMD氣死

關鍵字：

武漢肺炎武漢肺炎李文亮張純新型冠狀病毒肺炎吹哨人

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

更／吹哨人李文亮確診…裝葉克膜搶救

美新藥抗武漢肺炎　陳時中：會送來台

國台辦：東航申請3天執飛5航班

鴻海：旗下導入口罩生產線　日產200萬片

Keanna握有毀滅性證據！警告莉婭：影片比八點檔精彩

發燒3天奔醫院　逼問：有人從中國回來啦

巧克力長蛆！廠商後續處理被2萬人讚爆

又有冷氣團！明起南下2時間點最冷

救護車「急送2例」 　全機檢驗結果曝光！

陸配確定被第二梯包機除名　她淚訴

張雅琴狠嗆徐正文落淚「知道狀況大了」：霸王硬上弓啊

快訊／台灣又確診3例武漢肺炎！

陸女發病10天才就醫！曾帶兒子到迪士尼樂玩

柯佳嬿《想見你》演技獲肯定　坤達是幕後推手

和平醫院翻版！南韓光州醫院封院

更多

最夯影音

更多
都是星爺迷！結婚闖關「點秋香」　音樂下新郎嚇傻：怎麼有這東西

都是星爺迷！結婚闖關「點秋香」　音樂下新郎嚇傻：怎麼有這東西
直擊！口罩實名制上路首日　她一早就來：呵呵呵買到了

直擊！口罩實名制上路首日　她一早就來：呵呵呵買到了

「沒有人願意生病」錄音落淚狂感謝　首例女台商手寫信曝：在台灣很幸福

「沒有人願意生病」錄音落淚狂感謝　首例女台商手寫信曝：在台灣很幸福

杜江替霍思燕洗腳、親腳！　反擊酸民「老公不覺得作，憑啥覺得作」

杜江替霍思燕洗腳、親腳！　反擊酸民「老公不覺得作，憑啥覺得作」

「沒有人願意生病！我打破了０」　首例女台商錄音：我真的很抱歉

「沒有人願意生病！我打破了０」　首例女台商錄音：我真的很抱歉

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面