「吹哨人」李文亮心跳停止3hrs！裝葉克膜「生死間徘迴」　醫師發文：去天堂了…

▲李文亮傳出病逝的消息。（圖／翻攝《生命時報》）



大陸中心／綜合報導

大陸湖北武漢34歲的眼科醫師李文亮1日確診武漢肺炎，6日傳出病逝的消息。不過，這項消息立刻被反駁，許多醫師出面澄清，李文亮的確心跳停止，但仍裝上葉克膜搶救中。對此，陸媒《人民日報》、《經濟觀察報》皆證實，李文亮雖然搶救，但仍不幸離世。

李文亮2019年12月30日在同學的群組發布消息，指稱華南水果海鮮市場出現7例SARS的病例，公開示警相關疫情，想不到過沒幾天，就被當地派出所依「在互聯網發布不實言論」，還被要求簽下訓誡書，若再從事違法活動，將受到法律制裁。

根據陸媒報導，李文亮簽下訓誡書時，共有8名「造謠者」因為「發布不實消息」，遭到武漢警方查處，不過沒有消息證實，李文亮是否為8人內的其中一人。

▼陸媒《經濟觀察報》指出，李文亮雖然經過搶救，仍不幸病逝。（圖／翻攝微博）



李文亮簽署訓誡書，繼續在醫院工作，1月8日替一名青光眼患者看診，不久後該名患者確診肺炎，而李文亮本人也開始咳嗽，病情逐漸加重，住進了隔離病房。

李文亮受到隔離時，曾錄下一段影片，講述自己被傳喚的經過，還上傳了訓誡書，當時引起許多網友點讚、轉發以及評論。2月1日時，李文亮在微博指出，自己的新型冠狀病毒核酸檢測結果呈陽性，確診罹患新型冠狀病毒肺炎。

▼微博認證的醫師張純指出，李文亮去了天堂。（圖／翻攝微博）



時隔6日，大陸官媒《人民日報》傳出李文亮離世的消息，指出李文亮6日晚間9點30分搶救無效去世，隨後被武漢中心醫院、武漢中心醫院的醫師張純反駁，直指李文亮目前仍在接受搶救，雖然心跳有停止，但已裝上葉克膜。

根據陸媒《經濟觀察報》的最新消息，雖然李文亮裝上葉克膜，但仍在7日凌晨0點4分去世。同事指出，李文亮的的病情5日開始惡化，6日晚間7點開始搶救，晚間9點30分心臟停止，裝上葉克膜搶救，但仍不幸去世。不過這項消息仍待證實。

▼《人民日報》在臉書上說明，李文亮醫生不幸病逝。（圖／翻攝臉書）



李文亮貼出的訓誡書內容如下：

由於2019年12月30日在微信群組發表有關華南水果海鮮市場確認7例SARS的不屬實言論，現在依法對你在互聯網上發表不屬實的言論的違法問題提出警示和訓誡。你的行為嚴重擾亂了社會秩序。你的行為已經超出了法律所允許的範圍，違反《中華人民共和國治安管理處罰法》的有關規定，是一種違法行為！

公安機關希望你積極配合工作，聽從民警的規勸，至此中止違法行為。你能做到嗎？李文亮則在後面寫下「能」以及蓋上手印。

接下來還有一段寫到：

我們希望你冷靜下來好好反思，並鄭重告誡你：如果你固執己見，不思悔改，繼續進行違法活動，你將會受到法律的制裁！你聽明白了嗎？李文亮則在後面寫下「明白」以及蓋上手印。

李文亮最後在訓誡書上簽名，日期為2020年1月3日。

►2020愛你愛你～情人節禮物來囉～

▼李文亮簽署的訓誡書內容。（圖／翻攝微博）