武漢肺炎患者1天改善！　台灣女科學家楊台瑩主導研發新藥「瑞德西韋」

▲ 台灣科學家楊台瑩。（圖／翻攝自吉利德官網）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國製藥廠吉利德公司（Gilead Sciences）研發的藥物「瑞德西韋」（Remdesivir）可望治療感染2019新型冠狀病毒的患者，振奮各國醫師，即將在中國展開臨床試驗。根據該公司官網，率領瑞德西韋研發工作的關鍵人物是台灣女科學家楊台瑩（Taiyin Yang），目前擔任吉利德藥品開發及製造部門執行副總裁。

吉利德網站指出，楊台瑩負責該公司所有研究開發及以上市產品。在她的領導之下，吉利德開發出全球第一款治療HIV的單錠藥物，更將超過25種複合藥劑自早期階段推向市場，讓全球數百萬人受惠。

1993年加入吉利德以前，楊台瑩在Syntex Corp.從事化學分析工作。她自國立台灣大學化學系畢業，並取得台大化學博士學位及美國南加州大學（University of Southern California）有機化學博士學位。

根據《環球生技月刊》，楊台瑩加入吉利德後於2015年被任命為藥品開發及製造部門執行副總裁，2017年曾受邀來台為行政院生技產業策略諮議委員會（BTC）提供建言，2019年年底加入致力開發治療慢性、高盛行率視網膜疾病新型療法的生物製藥公司Kodiak Sciences Inc.董事會。

此前，《新英格蘭醫學雜誌》（NEJM）於上月31日公布美國第一起武漢肺炎病例報告，為一名曾到訪武漢的35歲男性患者，住院後第7天晚上開始接受靜脈注射瑞德西韋，第8天（發病第12天）後病情好轉，臨床症狀出現改善。

吉利德2013年投入瑞德西韋治療伊波拉病毒，但當時臨床試驗效果不如其他對照藥物。《新英格蘭醫學雜誌》報告指出，醫療團隊當時考慮到男性患者病情惡化，才決定給予瑞德西韋，但目前還需要更多試驗，以確定其安全性與效用。團隊首席醫療官杰伊庫克（Jay Cook）表示，他們認為使用瑞德西韋的好處超越任何潛在風險，徵得感染者同意後用藥，且據他所知，這是全球首次使用瑞德西韋來治療武漢肺炎的個案。

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