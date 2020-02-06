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肚皮舞大師搭「確診病患」同機返台　歷14天隔離日：書法寫心經穩定情緒

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▲台灣知名肚皮舞大師林介文，日前至武漢授課，回台後即進行自主隔離。（圖／擷取自林介文臉書）

▲台灣知名肚皮舞大師林介文，日前至武漢授課，回台後即進行自主隔離。（圖／擷取自林介文臉書／下同）

記者白珈陽／台中報導

台灣國際知名肚皮舞大師林介文，於1月16日前往中國大陸武漢市授課，但1月20日回程搭的中華航空CI-542班機，卻是剛好與台灣首例武漢肺炎確診患者同班機，嚇得她下機隔天趕緊到醫院做檢查並進行自主隔離；直到2月4日結束「閉關」，體檢報告出爐也均是「無異常」，心中懸著的大石終於放下。林介文憶起這隔離的14天，「中間真的一度覺得恐慌症要發作，全靠朋友家人陪伴，以及宗教寄託，每天都用毛筆寫一段經文讓心情平復下來，才得以度過難關」。

▲林介文自主隔離期間，靠著寫經文舒緩情緒。（圖／林介文提供）

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▲林介文自主隔離期間，靠著寫經文舒緩情緒。（圖／林介文提供）

林介文不僅在台灣肚皮舞圈享有盛名，在榮獲「埃及2015Rags of Course」總冠軍及「保加利亞2016 Oriental El Hob Professional Solo」總冠軍之後，更在國際間受到關注，包括法國、義大利、保加利亞、中國大陸、紐約、芝加哥及日本等國，都邀請她到當地表演、授課。

▲林介文獲獎後倍受世界矚目，開始受邀世界巡迴表演、授課。

▲▼林介文獲獎後倍受世界矚目，開始受邀世界巡迴表演、授課。

▲林介文獲獎後倍受世界矚目，開始受邀世界巡迴表演、授課。

在2019年10月間，她接受武漢地區的舞蹈協會邀請，談妥了今年1月17日至20日要到當地授課，但在出發前，她即在台灣的新聞報導中知悉武漢有疫情正逐漸蔓延開來，擔心地問了當地主辦單位有無發生狀況，主辦方回應：「沒有狀況，其他人依然照去，小朋友也都照常上課」，林介文聽了後還是覺得不放心，決定從台灣帶了8個N95口罩過去，以防萬一。

豈知，到了武漢機場後，她發現除了台灣過去的遊客，非但所有人都沒有戴口罩，甚至對她投以異樣眼光。林介文說，「接機的人一看到我，眼神裡帶著些許嘲弄；而搭電梯的時候，裡面塞滿了7、8個人，他們不斷對我說太誇張了、為什麼妳要帶口罩」，並且當地的人還強調：「黨都說，可防可控制」。

林介文說，她16日就飛到武漢，但不管當地人如何向她強調非常安全、外頭的陽光及空氣很美好，或是國家控制的很完善云云，她除了上課之外，還是只敢待在飯店房間不敢外出。

她提到，由於外界認為的病毒傳染源頭華南海鮮市場，就離她教課地點車程不到15分鐘，主辦人還半開玩笑地向她表示：「要不帶妳去溜溜？沒什麼的」，她嚇得趕緊拒絕。

直到20日授課結束，疫情爆發的訊息終於在當地透過新聞媒體傳出，「主辦人才不好意思的向我致歉，且連自己也都戴上了口罩！」林介文不禁莞爾：「在我要搭上回國的班機時，她還問我能不能跟我一起回台灣」，讓她大感無奈。

▲林介文獲獎後倍受世界矚目，開始受邀世界巡迴表演、授課。

▲林介文在國際間受到關注，於世界各地巡迴表演、授課。

不過，事情並非就此結束。林介文搭上飛機後，她發現一位坐在同排靠窗的男子，對方披著大外套、戴有口罩，不時的將頭仰著、或倚在前方座椅，看起來人很不舒服且一直昏睡，讓她整個飛行過程如坐針氈，更不敢將N95口罩給摘下。

飛機落地前，有地勤人員跟乘客說，若身體不舒服請先留在飛機上，他們會協助治療，「我當時就立刻頭也不敢回地離開，因為我太害怕當時的密閉空間，感覺一回頭就會呼吸到後面的空氣」林介文心有餘悸地說。回到家後，她立刻將貼身衣物、隨身物品高溫殺菌，並於隔天至台北聯合醫院林森院區自費3000多元做全身健康檢查，進行自主隔離。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲林介文回想起飛機上坐在窗邊的男子，仍心有餘悸。

林介文回憶起自主隔離的日子，「這14天中，我每天都接收到媒體不斷噴發的疫情資訊，讓我幾乎恐慌症發作，出現了耳鳴、發抖、呼吸急促、心跳加速等症狀，甚至連舞都不想跳了」，在絕望之際，她選擇打電話向好友傾訴、回到母親家中讓家人相伴，因為母親篤信佛教，她也每天花上一個半小時寫經文，讓心情平復，「在徬徨無助的時刻，有信仰寄託是一件很重要的事」，她這麼說。

▲林介文自主隔離期間，靠著寫經文舒緩情緒。（圖／林介文提供）

▲因母親篤信佛教，林介文也每天花一個半小時的時間寫經文，以平復心情。

到了2月4日，林介文終於結束「閉關期」，她開心地在臉書PO出醫院開具的「無異狀」體檢報告書，大呼「我自由了！」她表示，原本3、4月分別要去香港及重慶參加活動，但她已跟主辦單位說，如果疫情依然嚴重，將會在活動前半個月向他們告知不克參加，一切端看疫情如何發展，以及大陸官方對疫情控制有無落實。

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