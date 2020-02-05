原住民立委簡東明被控發工作費賄選　無罪確定

▲立委簡東明賄選案，獲判無罪確定。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

國民籍的原住民立委簡東明，2016年間競選連任時遭檢方指控，他涉嫌以發放工作費名義賄選，檢方一口氣起訴簡東明在內的162人。一二審均認定簡東明有罪，但更一審逆轉改判簡東明無罪。案經上訴，最高法院採信更一審見解，駁回檢方上訴，判決簡東明等人無罪確定。

本案由屏東地檢署偵辦起訴，當時檢方認為，簡東明指使國民黨屏東縣三地門鄉黨部主任馬昭明等人，在當年的立委選舉期間，以工作費名義交付1500至3000元不等現金，委由輔選幹部轉交給具投票權的選民，涉嫌賄選買票。檢方因此對不認罪的百餘人提起公訴，另外認罪的43人，檢方則給予緩起訴處分。

簡東明遭提起公訴後，否認犯罪，一審法院審理後，認定他有罪，判刑5年6月、褫奪公權6年，二審高雄高分院審理後，仍認定有罪，但改判刑4年、褫奪公權4年，依照《公職人員選舉罷免法》規定，簡東明隨即遭到立法院停權。此外檢方也對簡東明提起當選無效之訴，一審法院判決簡東明當選無效。

賄選的刑案部分遭最高法院撤銷發回更審，更審於去年4月間宣判，更審法院改認定簡東明發給輔選幹部或選舉工作人員的錢，確實是選舉工作費，而非檢方指控的賄款，因此更一審全數改判無罪。簡東明賄選逆轉獲判無罪後，他的當選無效之訴二審也改判他當選有效，簡東明在去年4月間獲得復權，重回立法院。

而檢方針對賄選無罪的部分上訴最高法院，最高法院審理後，駁回檢方上訴，簡東明獲判無罪確定。