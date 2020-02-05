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疫情防制查緝不法　調查局追查假消息立案近百件

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▲▼法務部長蔡清祥說明疫情防制查緝不法的狀況。（圖／記者吳銘峯攝）

▲法務部長蔡清祥說明疫情防制查緝不法的狀況。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

防疫總動員，檢調單位對疫情防制不遺餘力，法務部要求轄下各單位追查囤積口罩、哄抬價格、散布疫情假消息以及不遵守指示傳染他人的相關刑責。其中調查局追查假消息部分至今已經立案98件，積極溯源當中；另外各地檢署針對散佈疫情假消息部分，也已經起訴22件、26人。

法務部今天舉行記者會說明目前疫情防制查緝不法的狀況，部長蔡清祥特別指示，要求各地檢署啟動查緝民生犯罪聯繫平台，與調查、警政、衛政、消保、公平會等政府機關通力合作，積極查緝不法。另外也責令調查局啟動「嚴重特殊傳染病肺炎防疫專案」，責令全國各外勤處站，積極蒐報並嚴查不法。

蔡清祥受訪時表示，「有關囤積口罩、哄抬價格的，法務部已經要求所有的檢調機關，一定要全力偵辦，從速、從嚴，因為現在大家對這問題非常重視，如果涉及到刑責的話，這就是職責所在。」「追查疫情假訊息的部分，調查局有成立一個假訊息防制中心，也是蒐集了各個處站的案件，他們也會全力溯源、追查來源，還有是誰所放的假消息，目前在調查局方面有98件，在依法向上溯源當中。」

法務部檢察司主任檢察官高一書也報告，在1月20日疫情爆發後，全國各檢調機關就積極偵辦相關案件，其中最有成果的部分在追查散佈疫情假消息部分，目前已經起訴22件、26人；另外在囤積物資哄抬價格部分，已經立案追查2件、2人；不遵守指示傳染他人的部分，也立案追查2件、2人。

此外，法務部對於《傳染病防治法》第62條所規定的「不遵守指示散佈傳染病罪」，認為原本的法條規定須有「致他人罹患傳染病」，屬於結果犯，這樣的構成要件太過嚴厲。因此法務部正在研擬，要將本條修法，改成不須造成結果的危險犯，擴大處罰的範圍。

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