吳斯懷質疑國軍圖利口罩廠商　藍委連嘆兩次「多講了」

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記者黃翊婷／綜合報導

針對台灣因應武漢肺炎掀起的口罩之亂，國民黨立委吳斯懷在4日的記者會上質疑，國軍協助工廠有無圖利之嫌。對此，國民黨立委、黨團總召林為洲在政論節目上坦言，「我覺得那一句是很多餘的」，口氣有些無奈。

▲國軍投入口罩工廠協助提高產能。（圖／記者唐詠絮攝）

知名律師謝震武在5日播出的政論節目《新聞面對面》中提問，吳斯懷4日在記者會上講出國軍支援口罩工廠，是在圖利廠商，但目前全台人民最關心的就是口罩數量不足等防疫問題，吳卻在這個節骨眼提出這樣的質疑，「你們要不要跟他溝通一下？」

節目來賓林為洲隨即開口解釋，當天的記者會是他主持的，「因為我當總召嘛，他們很熱心要一起開記者會，我沒有理由拒絕」，但對於圖利廠商一事，他覺得這句話就是一個失誤，「（吳斯懷）不是指控，他說會不會有怎麼樣、到底有沒有付錢，都不太清楚」、「我覺得那一句是很多餘的，國軍去那邊一定有一個機制嘛，又不是第一次國軍去幫民間做事，以前也有做過割稻、救災、清垃圾等，多講了，我覺得是多講了。」

▲葉毓蘭（左）、吳斯懷（右）在記者會上對政府的口罩政策提出質疑。（圖／記者屠惠剛攝）

此外，同樣是國民黨立委的葉毓蘭也在記者會上抨擊口罩實名制，甚至用內褲來比喻，「內褲可以一個禮拜只穿兩天嗎？其他5天不穿？」林為洲坦言，這當然不是一個很文雅的比喻，但他們是第一次開這樣的記者會，就當作是一次提醒，「雖然我們知道她的意思是說沒有辦法一直換，但是用那樣的比喻不文雅，老實講就是不恰當。」

謝震武聽完也建議，這個時候全民都覺得應該以防疫為第一優先，「一定都是這樣，講這些不管對國民黨、對吳委員來講，都不會加分。」