　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

吳斯懷質疑國軍圖利口罩廠商　藍委連嘆兩次「多講了」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

針對台灣因應武漢肺炎掀起的口罩之亂，國民黨立委吳斯懷在4日的記者會上質疑，國軍協助工廠有無圖利之嫌。對此，國民黨立委、黨團總召林為洲在政論節目上坦言，「我覺得那一句是很多餘的」，口氣有些無奈。

▲華新口罩工廠國軍進駐。（圖／記者唐詠絮攝）

▲國軍投入口罩工廠協助提高產能。（圖／記者唐詠絮攝）

知名律師謝震武在5日播出的政論節目《新聞面對面》中提問，吳斯懷4日在記者會上講出國軍支援口罩工廠，是在圖利廠商，但目前全台人民最關心的就是口罩數量不足等防疫問題，吳卻在這個節骨眼提出這樣的質疑，「你們要不要跟他溝通一下？」

節目來賓林為洲隨即開口解釋，當天的記者會是他主持的，「因為我當總召嘛，他們很熱心要一起開記者會，我沒有理由拒絕」，但對於圖利廠商一事，他覺得這句話就是一個失誤，「（吳斯懷）不是指控，他說會不會有怎麼樣、到底有沒有付錢，都不太清楚」、「我覺得那一句是很多餘的，國軍去那邊一定有一個機制嘛，又不是第一次國軍去幫民間做事，以前也有做過割稻、救災、清垃圾等，多講了，我覺得是多講了。」

▲▼國民黨不分區立委葉毓蘭 吳斯懷。（圖／記者屠惠剛攝）

▲葉毓蘭（左）、吳斯懷（右）在記者會上對政府的口罩政策提出質疑。（圖／記者屠惠剛攝）

此外，同樣是國民黨立委的葉毓蘭也在記者會上抨擊口罩實名制，甚至用內褲來比喻，「內褲可以一個禮拜只穿兩天嗎？其他5天不穿？」林為洲坦言，這當然不是一個很文雅的比喻，但他們是第一次開這樣的記者會，就當作是一次提醒，「雖然我們知道她的意思是說沒有辦法一直換，但是用那樣的比喻不文雅，老實講就是不恰當。」

謝震武聽完也建議，這個時候全民都覺得應該以防疫為第一優先，「一定都是這樣，講這些不管對國民黨、對吳委員來講，都不會加分。」

ET快訊
起底徐正文3背景！　台灣基進黨：眼淚滿滿中共味
劉寶傑怒罵「武漢包機多3人」　王瑞德：第2批回不來徐正文是罪
快訊／日本「鑽石公主號」再增10例確診　累計20人染武漢肺炎
WHO荒謬行徑再一樁　台灣改稱「台北及周圍地區」
武漢病毒所「39歲女所長」6年升官史起底　遭疑靠夫上位
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

賴清德拜會白宮國安會　寫下台美斷交以來新紀錄

武漢包機多3人！劉寶傑震怒飆罵　王瑞德：第二批回不來「徐正文」就是罪人

柯文哲「鴿子繞籠」妙喻　民眾黨甩「柯P黨」封號前先打保守牌

防「黑柯產業鏈」再起直攻主帥　柯文哲退二線保存戰力

起底徐正文3背景！　台灣基進黨：眼淚滿滿中共味

台灣武漢同鄉會長：完全不知道徐正文的身分　沒授權怎代表大家說話？

吳斯懷質疑國軍圖利口罩廠商　藍委連嘆兩次「多講了」

柯文哲「鴿子繞籠」妙喻　民眾黨甩「柯P黨」封號前先打保守牌

防「黑柯產業鏈」再起直攻主帥　柯文哲退二線保存戰力

賴清德拜會白宮國安會　寫下台美斷交以來新紀錄

首批武漢台商拍攝隔離所內部　哀怨：像被當犯人監禁的感覺

武漢台商專機回台多1確診病例！陳時中沮喪落淚：同仁都很努力...

不配合防疫！他沒戴口罩闖醫院 自稱是大學教授...院長怒：可恥！

《女鬼橋》全新預告

最尷尬67秒！被檢舉揍人搶手機 騎士轉頭想逃「發不動機車」傻眼

都是星爺迷！結婚闖關「點秋香」　音樂下新郎嚇傻：怎麼有這東西

向防疫人員致敬「謝謝您守護大家」　台北101連2天暖點燈：請保重自己

WHO秘書長籲「沒理由限制出入境」再讚：若非中國努力，會有更多病例

小屁狗歐告～愛玩「掛狗坐騎」 給朋友載著跑...特殊玩法網笑噴

撞上休旅車後斗！機車失控反彈　遭對向大貨車輾「臟器外露」亡

吳斯懷質疑國軍圖利口罩廠商　藍委連嘆兩次「多講了」

柯文哲「鴿子繞籠」妙喻　民眾黨甩「柯P黨」封號前先打保守牌

防「黑柯產業鏈」再起直攻主帥　柯文哲退二線保存戰力

賴清德拜會白宮國安會　寫下台美斷交以來新紀錄

武漢包機多3人！劉寶傑震怒飆罵　王瑞德：第二批回不來「徐正文」就是罪人

台灣武漢同鄉會長：完全不知道徐正文的身分　沒授權怎代表大家說話？

起底徐正文3背景！　台灣基進黨：眼淚滿滿中共味

影／蔡英文親自視察口罩工廠　一天三班制24小時狂拚生產

陸人「暫緩入境」　陳其邁訪疫情指揮中心：台灣和中國大陸距離這麼近

徐正文不滿遭抹紅北京政協　王世堅怒轟「可恥、卑劣」

好萊塢《萬夫莫敵》影星103歲高齡辭世　麥克道格拉斯宣布爸死訊：他是傳奇

瘋電影／倒數計死　就算是魔鬼的詛咒也有破解的方法

口罩實名制上路！老醫師：布製並非不堪一擊「能擋飛沫就能擋病毒」

出道10月韓女團新歌MV「16hrs破千萬點閱」　韓網狂讚破格性群舞

隔離14天宿舍內部曝「上下舖大透光」　台商懷念美食：回台像被當犯人監禁

獨家專訪／被人叫花拓也8年！吳慷仁揭心酸：演員被記住本名很難

錢捐太多也被罵！楊紫「出手218萬助武漢」　爆遭其他藝人團隊暗譙作秀

川久保玲聯名MIKIMOTO，最帥氣珍珠項鍊　男生也忍不住心動

快訊／日本「鑽石公主號」再增10例確診　累計20人染武漢肺炎

WHO荒謬行徑再一樁　台灣改稱「台北及周圍地區」

誇張！湖北省民眾過年打牌「沒戴口罩」　公安衝進屋內拿槌子砸爛麻將桌

政治熱門新聞

幕後／武漢返台班機數十人非台灣籍　塞了中國籍配偶、家人

武漢包機多3人！劉寶傑震怒飆罵

台灣基進：徐正文的淚滿滿中共味

王世堅槓上徐正文　怒轟「可恥、卑劣」

台灣武漢同鄉會長：不知道徐正文的身分

口罩實名制購買6日上路！網友發起「我OK你先領」禮讓口罩運動

賴清德拜會白宮國安會

返台包機爆「喬名單」　黃光芹：原機遣返

影／蔡英文親自視察口罩工廠

韓粉痛罵研發「武漢肺炎」疫苗要5年

吳斯懷談圖利口罩廠商　藍委：多講了

即／居家檢疫「3人失聯」　市府動員找人

陳其邁訪疫情指揮中心：台灣和中國大陸距離這麼近

防「黑柯」再起直攻主帥　柯P退二線避風頭

更多熱門

相關新聞

陸肺炎確診「趴趴走接觸4000人」最重死刑

陸肺炎確診「趴趴走接觸4000人」最重死刑

武漢肺炎疫情延燒，桃園市中壢區一名黃姓男子從武漢回台，得進行「居家檢疫列管」，沒想到他竟外出訪友，將面臨最高15萬元裁罰，這也是全國首起檢疫隔離者自行離家案例。而大陸福建省晉江市英林鎮一名張姓男子確診，竟「趴趴走」影響近4000人。對此，有律師認為，若最終出現特別嚴重的後果，張最重可處死刑。

日本考慮派第4架專機撤僑武漢

日本考慮派第4架專機撤僑武漢

即／武漢肺炎暴增近4000確診　死亡累計563人

即／武漢肺炎暴增近4000確診　死亡累計563人

台大教授估武漢肺炎高峰期：最多24萬人

台大教授估武漢肺炎高峰期：最多24萬人

鑽石公主號旅客曝現況「食物不足」

鑽石公主號旅客曝現況「食物不足」

關鍵字：

謝震武吳斯懷武漢肺炎

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

幕後／武漢返台班機數十人非台灣籍　塞了中國籍配偶、家人

熊熊新歡曝光！「驗肌蹭吻調情」全被攝

駭客駭入聯合國　放國旗寫Taiwan No1

即／伊斯坦堡客機衝出跑道斷兩截

3人突襲登機「其中1人就是肺炎確診」！焦糖哥哥爆氣

偶遇鍾明軒「全妝穿碎花裙」

武漢包機多3人！劉寶傑震怒飆罵

福建毒王騙全村吃餐宴　害4000人隔離

台灣基進：徐正文的淚滿滿中共味

快訊／罕見首例！漳州32歲男「檢測5次」才確診感染

沒戴口罩逛市場！他「15秒被感染」武漢肺炎

即／馬來西亞撤回駐台外交官

王世堅槓上徐正文　怒轟「可恥、卑劣」

處女老公囤好口罩！她：心很累　8000人讚爆

台灣武漢同鄉會長：不知道徐正文的身分

更多

最夯影音

更多
首批武漢台商拍攝隔離所內部　哀怨：像被當犯人監禁的感覺

首批武漢台商拍攝隔離所內部　哀怨：像被當犯人監禁的感覺
武漢台商專機回台多1確診病例！陳時中沮喪落淚：同仁都很努力...

武漢台商專機回台多1確診病例！陳時中沮喪落淚：同仁都很努力...

不配合防疫！他沒戴口罩闖醫院 自稱是大學教授...院長怒：可恥！

不配合防疫！他沒戴口罩闖醫院 自稱是大學教授...院長怒：可恥！

《女鬼橋》全新預告

《女鬼橋》全新預告

最尷尬67秒！被檢舉揍人搶手機 騎士轉頭想逃「發不動機車」傻眼

最尷尬67秒！被檢舉揍人搶手機 騎士轉頭想逃「發不動機車」傻眼

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面