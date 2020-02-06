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桃園男武漢返台列管竟外出罰15萬　陸肺炎確診「趴趴走接觸4000人」最重死刑

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▲桃園市中壢區黃姓男子因上月曾至大陸武漢地區返國後遭檢疫列管，4日被發現自行離家訪友。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲黃男1月曾至大陸武漢返國後遭居家檢疫列管，4日被發現自行離家訪友。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者陳俊宏／綜合報導

武漢肺炎疫情延燒，桃園市中壢區一名黃姓男子從武漢回台，得進行「居家檢疫列管」，沒想到他竟外出訪友，將面臨最高15萬元裁罰，這也是全國首起檢疫隔離者自行離家案例。而大陸福建省晉江市英林鎮一名張姓男子確診，竟「趴趴走」影響近4000人。對此，有律師認為，若最終出現特別嚴重的後果，張最重可處死刑。

根據《央視新聞》報導，事情發生在1月底，當時張某從武漢返鄉，卻謊稱從菲律賓回家，又未按規定進行居家隔離，還頻繁外出活動；他在病發前，曾於1月21日參加民俗活動，次日又參加民俗宴請活動，該活動共計3000餘人參加，之後還參加涉近千人的婚宴；1月29日，他出現發燒症狀入院隔離治療，2月1日確診感染武漢肺炎。

▼大陸武漢肺炎疫情持續延燒。（圖／翻攝《央視》）

▲▼武漢肺炎，新型冠狀病毒。（圖／翻攝央視）

截至目前，英林鎮累計確診病例8例、疑似病例2例。《新華社》報導，該聚集性病例發生後，晉江采取「1+3」措施，即對8名確診病例、2名疑似病例集中收治，對52名密切接觸者集中醫學隔離觀察，對91名重點關注對象實行居家醫學觀察，對3557名一般接觸者實行醫學隨訪，並全程管控。

目前，張某已被警方拘留；另外，晉江市人民檢察院提前介入，將他依危險方法危害公共安全偵辦。而張的行為到底在何種程度上觸犯法律？若他事先並不知道自己感染的事實，只是隱瞞自己「來自武漢」，和他刻意隱瞞自己患病的事實，在法律上又有何區別呢？

對此，《觀察者網》採訪北京京師律師事務所的熊超律師。他認為，從此事目前的發展來看，張的行為已構成刑事行為，普通拘留也會轉變為刑事拘留。

▼大陸武漢肺炎疫情持續延燒。（圖／翻攝《央視》）

▲▼武漢肺炎，新型冠狀病毒。（圖／翻攝央視）

報導說，張某若事先隱瞞從武漢回來的事實，而不知自己感染新型冠狀病毒，也就是屬於「過失犯罪」，將被處3年以上、7年以下有期徒刑；情節較輕的，處3年以下有期徒刑或拘役。

若張某一開始就知自己被確診，卻仍不居家隔離，反而明目張膽參加各種宴會，也就屬故意隱瞞範疇；若造成嚴重後果，如部分隔離的民眾被確診感染，張可能會被處3到10年徒刑；若造成特別嚴重的後果，將面臨10年以上徒刑、無期徒刑或死刑。

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