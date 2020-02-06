習近平7天沒有露面…5日現身北京　會見柬埔寨總理洪森

▲習近平在北京會見到訪的柬埔寨總理洪森。（圖／翻攝自央視網）



記者王致凱／綜合報導

中國國家主席習近平5日在北京人民大會堂會見到訪的柬埔寨總理洪森（Hun Sen），為習近平自1月28日以來，7天後首度公開露面。習近平表示，目前新型冠狀病毒防疫工作取得成效，將繼續以公開透明的態度，與各國加強合作，共同對抗疫情。

根據央視網報導，習近平5日會見洪森時表示，中國的黨和政府本著對中國人民與國際社會高度負責的態度，採取最徹底、最嚴格的防疫措施，目前正取得積極成效。習近平說，「中華民族是從艱難困苦中走過來的，中國有信心、有能力、有把握打贏這場疫情防控阻擊戰。」

習近平說，柬埔寨在這特殊時刻與中國站在一起，患難見真情，體現「牢不可破的中柬友誼和互信，詮釋了患難與共這一中柬命運共同體核心要義。中方對此深表讚賞。」

習近平強調，將繼續本著公開、透明態度，與包括柬埔寨在內的各國加強合作，共同有效應對疫情，維護全球和地區的公共衛生安全。習近平說，「我們將像對待本國公民一樣，照顧好柬埔寨在華公民，包括留學生，保障他們的生活和健康。」

央視網報導，洪森表示臨時在此刻訪問中國，「就是為了展現柬埔寨政府和人民對中國政府和人民抗擊疫情的大力支持。」洪森還說，面對疫情，有的國家採取了一些極端限制措施，這並不可取，比疫情更可怕的是恐慌本身。

洪森先前曾表示，願意率柬埔寨政府代表團訪問疫情最嚴重的武漢，慰問當地柬國留學生。不過，中國外交部發言人華春瑩5日在記者會上表示，考慮到武漢正全力展開防疫工作，加上時間倉促，因此不便安排洪森前往武漢。