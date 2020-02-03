中央再次召開會議　習近平指示：團結打響疫情防控的人民戰爭

▲中國國家主席習近平。（圖／翻攝自新華網）

記者柯沛辰／綜合報導

中共中央政治局常務委員會2月3日召開會議，聽取中央應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作領導小組和有關部門匯報，研究下一步疫情防控。中國國家主席、中共中央總書記習近平主持會議，並發表重要講話。

根據《新華社》報導，習近平代表黨中央，向全國防疫第一線的職工、醫療衛生工作者和科研人員、解放軍指戰員和各方面人員致以崇高敬意，也向患病者及其家屬表示誠摯的慰問。他指出，疫情發生以來，黨中央高度重視，始終把人民群眾生命安全和身體健康放在第一位。

習近平表示，中央應對疫情工作領導小組多次開會研究部署疫情防控工作，積極開展工作，國務院聯防聯控機制則加強協調調度，及時協調、解決防控工作中遇到的緊迫問題。各地區都成立了黨政主要負責同志掛帥的領導小組，廣大醫務人員無私奉獻、英勇奮戰，廣大人民群眾眾志成城、團結奮戰，「打響了疫情防控的人民戰爭，打響疫情防控的總體戰，全國形成了全面動員、全面部署、全面加強疫情防控工作的局面。在黨中央集中統一領導下，在各方面共同努力下，防控工作正有力開展。」

習近平強調，做好疫情防控工作，直接關係人民生命安全和身體健康、經濟社會大局穩定，也事關我國對外開放。現在，最關鍵的問題就是把落實工作抓實抓細，各級黨委和政府要增強「四個意識」，堅定「四個自信」，做到「兩個維護」，認真貫徹落實黨中央決策部署，把疫情防控工作作為當前最重要的工作來抓，按照堅定信心、同舟共濟、科學防治、精準施策的要求，盡快找差距、補短板，切實做好各項防控工作，同時間賽跑、與病魔較量，堅決遏制疫情蔓延勢頭，堅決打贏疫情防控阻擊戰。

習近平指出，疫情防控要堅持全國一盤棋，各級黨委和政府必須堅決服從黨中央統一指揮、統一協調、統一調度，做到令行禁止。各地區各部門必須增強大局意識和全局觀念，堅決服從中央應對疫情工作領導小組及國務院聯防聯控機制的指揮。各地區各部門採取舉措既要考慮地區防控需要，也要考慮對重點地區、對全國防控的影響。疫情防控不只是醫藥衛生問題，而是全方位的工作，各項工作都要為打贏疫情防控阻擊戰提供支持。

習近平說，疫情防控形勢不斷變化，各項工作也不斷面臨新情況新問題，要密切跟踪、及時分析、迅速行動，堅定有力、毫不懈怠做好各項工作。在疫情防控工作中，要堅決反對形式主義、官僚主義，讓基層幹部把更多精力投入到疫情防控第一線。凡是對黨中央決策部署貫徹落實不力的，對不服從統一指揮和調度、本位主義嚴重的，對不敢擔當、作風漂浮、推諉扯皮的，除追究直接責任人的責任外，情節嚴重的還要對黨政主要領導進行問責；對失職瀆職的，要依紀依法懲處。

會議強調，要著力做好重點地區疫情防控工作，只有集中力量把重點地區的疫情控制住了，才能從根本上盡快扭轉全國疫情蔓延局面。要重點抓好防治力量的區域統籌，堅決把救治資源和防護資源集中到抗擊疫情第一線，優先滿足一線醫護人員和救治病人需要。目前湖北省特別是武漢市仍然是全國疫情防控的重中之重，要進一步完善和加強防控，嚴格落實早發現、早報告、早隔離、早治療措施，加強疫情監測，集中救治患者，對所有密切接觸人員採取居家醫學觀察，完善和強化防止疫情向外擴散的措施。

會議指出，要全力以赴救治患者，保障醫療防護物資供應，努力提高收治率和治癒率、降低感染率和病死率，這是當前防控工作的突出任務。另外，集中收治醫院要盡快建成投入使用，繼續根據需要從全國調派醫務人員馳援武漢，同時保護好醫務人員身心健康，要統籌做好人員調配，盡量把精兵強將集中起來、把重症病人集中起來，統一進行救治，及時推廣各醫院救治重症病人的有效做法，並強化對定點醫療機構、隔離場所等重點部位的安保工作，全力維護醫療、隔離秩序，加強心理干預和疏導，有針對性做好人文關懷。

會議指出，要加大科研攻關（攻打關口，比喻集中全力突破科學、技術等方面不容易解決的問題），戰勝疫病離不開科技支撐，要科學論證病毒來源，盡快查明傳染源和傳播途徑，密切跟踪病毒變異情況，及時研究防控策略和措施，要調動高校、科研院所、企業等各方面積極性，組織動員全國科研工作者參與疫情防控方面的科研攻關，推動相關數據和病例資料的開放共享，加快病毒溯源、傳播力、傳播機理等研究，及時完善防控策略和措施，並加強有效藥品和疫苗研發，注重科研攻關與臨床、防控實踐相結合。

會議表示，要切實維護正常經濟社會秩序。在加強疫情防控的同時，也要努力保持生產生活平穩有序，確保蔬菜、肉蛋奶、糧食等居民生活必需品供應，落實「菜籃子」市長負責制，積極組織蔬菜等副食品生產，加強物資調配和市場供應。為此，各地要加強統籌協調，確保人員車輛正常通行，保障煤電油氣供應，並妥善處理疫情防控中出現的各類矛盾和問題，加強社會治安工作，依法嚴厲打擊利用疫情哄抬物價、囤積居奇、趁火打劫等擾亂社會秩序的違法犯罪行為，嚴厲打擊製售假劣藥品、醫療器械、醫用衛生材料等違法犯罪行為，維護社會穩定和國家安全。

會議強調，要做好宣傳教育和輿論引導工作，統籌網上網下、國內國際、大事小事，更好強信心、暖人心、聚民心。要深入宣傳黨中央重大決策部署，充分報導各地區各部門聯防聯控的措施成效，生動講述防疫抗疫一線的感人事蹟，講好中國抗擊疫情故事，展現中國人民團結一心、同舟共濟的精神風貌，也要加大對傳染病防治法的宣傳教育，引導社會依法行動、依法行事。要及時發布權威信息、回應群眾的關切，增強及時性、針對性和專業性，引導群眾增強信心，「要加強網絡媒體管控，推動落實主體責任、主管責任、監管責任，繼續做好跟世界衛生組織、有關國家和地區的溝通協調。」

會議指出，這次疫情是對治理體系和能力的一次大考，一定要總結經驗、吸取教訓，針對這次疫情應對中暴露出來的短板和不足，健全國家應急管理體系，提高處理急難險重任務能力，也要對公共衛生環境進行徹底排查整治，補齊公共衛生短板，加強市場監管，堅決取締和嚴厲打擊非法野生動物市場和貿易，從源頭上控制重大公共衛生風險，同時加強法治建設，強化公共衛生法治保障，系統性地梳理國家儲備體系短板，提升儲備效能，優化關鍵物資生產能力佈局。