習近平中央會議重大指示：疫情防控越是到最吃勁時，越要完善立法

記者許力方／綜合報導

大陸國家主席習近平5日下午召開中央會議，並發表重要談話強調，在黨中央集中統一領導下，始終把人民群眾生命安全和身體健康放在第一位，從立法、執法、司法、守法各環節發力，全面提高依法防控、依法治理能力，為疫情防控工作提供有力法治保障。

《新華社》報導，會議中審議通過了《中央全面依法治國委員會關於依法防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情、切實保障人民群眾生命健康安全的意見》、《關於深化司法責任制綜合配套改革的意見》、《關於加強法治鄉村建設的意見》、《行政復議體制改革方案》和關於上海市推進法治化營商環境建設情況的報告、關於推進綜合行政執法體制改革情況的報告。

習近平強調，當前疫情防控正處於關鍵時期，依法科學有序防控至關重要。疫情防控越是到最吃勁的時候，越要堅持依法防控，在法治軌道上統籌推進各項防控工作，保障疫情防控工作順利開展。

習近平指出，要完善疫情防控相關立法，加強配套制度建設，完善處罰程序，強化公共安全保障，構建系統完備、科學規範、運行有效的疫情防控法律體系。要嚴格執行疫情防控和應急處置法律法規，加強風險評估，依法審慎決策，嚴格依法實施防控措施，堅決防止疫情蔓延。

此外，習近平也認為，要加大對危害疫情防控行為執法司法力度，嚴格執行傳染病防治法及其實施條例、野生動物保護法、動物防疫法、突發公共衛生事件應急條例等法律法規，依法實施疫情防控及應急處理措施。加強治安管理、市場監管等執法工作，加大對暴力傷害醫務人員的違法行為打擊力度，嚴厲查處各類哄抬防疫用品和民生商品價格的違法行為，依法嚴厲打擊抗拒疫情防控、暴力傷醫、制假售假、造謠傳謠等破壞疫情防控的違法犯罪行為，保障社會安定有序。要依法規範捐贈、受贈行為，確保受贈財物全部及時用於疫情防控。

他也說，要依法做好疫情報告和發布工作，按照法定內容、程序、方式、時限及時準確報告疫情信息。要加強對相關案件審理工作的指導，及時處理，定分止爭。加強疫情防控法治宣傳和法律服務，組織基層開展疫情防控普法宣傳，引導廣大人民群眾增強法治意識，依法支持和配合疫情防控工作。強化疫情防控法律服務，加強疫情期間矛盾糾紛化解，為困難群眾提供有效法律援助。

會議中強調，堅持全面依法治國，是中國特色社會主義國家製度和國家治理體系的顯著優勢，要堅持依法治國和以德治國相結合，把社會主義核心價值觀融入法治建設，努力形成良好的社會風尚和社會秩序。