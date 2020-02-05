涉侵占中影遭限制出境　蔡正元拿「武漢肺炎」求解除：釀國家傷害！

記者孫于珊／台北報導

三中案再度開庭！前立委、現任國民黨副秘書長蔡正元及其妻「馬尾妹」洪菱霙等人，涉以阿波羅投資公司製作的不實財報資料，侵占中影資產4.3億元，遭起訴並限制出境、出海。台北地院5日上午傳喚蔡、洪2人，審理是否繼續限制出境。蔡表示，限制出境不僅造成他個人傷害，也造成「國家傷害」，他舉「武漢肺炎」等2個例子說明之，請求法官予以解除限制。

▲蔡正元5日因捲入三中案出庭，極力說服法官能解除對他的限制出境。（圖／記者孫于珊攝，下同）

蔡正元在庭上爆料，美麗島電子報董事長吳子嘉1月30日下午打電話給他，向他打探武漢台商返台的進度，並向總統蔡英文回報！由於武漢封城後，24日他接獲武漢台商的陳情求治，但因自己遭限制出境不能去大陸，所以回覆吳說「處理比較慢」，直到2月2日、3日，才援引台商返台。蔡說，若他沒有被限制出境，1月25日就能趕赴大陸處理了！

蔡正元再舉第2個例子「台灣史著作」說明限制出境對國家的損害。他說，他完成百萬字的著作《台灣島史記》，被美國史丹佛大學列為典藏著作，並獲邀到義大利東亞國際學術會議做專題演講，但他被限境不能前往，也是台灣的損失。

蔡正元還表示，2017年7月17日是他母親1週年忌日，警方卻率員到他家搜索羈押，很久才起訴，而羈押理由是侵占中影公司資產，媒體也大肆渲染，但起訴中卻未提到此，隨後改口指控他侵占阿波羅公司資產，然而阿波羅的股東只有一人，「就是我蔡正元」，被告、被害人、被害人的受害人都是同一人，「是很值得探討的案件」。

蔡正元繼續說，在被查扣所有帳戶及資產下，靠親友借貸籌到1000萬元交保，懲罰不可謂之不重，同時還限制出境，且每周一、周五都要去派出所報到，除夕、過年、過節、颱風天、停班天、發燒生病，都不准請假，甚至家人在海外生重病也不能去探視，簡直「刑罰過度、不近人權」、「不符合比例原則」。

蔡正元最後自我期許稱，他在台北看守所遭羈押禁見長達4個月，「心理坦然」面對檢方對他的任何處置，從來不抨擊，好以身作則，還說他在社會上很透明，沒有什麼好躲避隱藏的，「我尊重司法」，期待司法一天比一天進步，能昂然站在世界舞台上，而非世界經濟論壇將台灣司法制度排名在第48名。

至於香港資產部分，蔡正元坦承，妻子洪菱霙名下的在港資產是他的，雖然確實承諾過會出境把錢匯回台灣，但事情拖越久，人事變動越大，因香港反送中等動亂，很多銀行人員都離職無法聯繫，港方銀行又必須要本人親自臨櫃辦理，因此認為檢方一方面主張將他限制出境，一方面又要他匯回香港資產，根本是糾結在「雞生蛋、蛋生雞」的問題中。

而檢察官考量蔡正元的社經地位、在台灣、香港、大陸均有資產，及擁有外國公民身分，出境後有滯留海外不歸的疑慮，認為仍應依法限制出境。法官庭後裁定處分候核辦，未訂何時審酌裁出。

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