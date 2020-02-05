賣A片遭告盜版　業者竟聲請釋憲還檢舉日本A片業者「賣SM怎麼不抓！」

▲A片零售商疑不滿遭控違反著作權，反告同業和日本IPPA組織販售性虐猥褻物品。（示意圖／達志）

記者劉昌松／台北報導

台北市楊姓A片零售商，疑因遭日本「特定非營利活動法人知的財產振興協會(IPPA)」多次檢舉，販售未經授權的情色片，違反《著作權法》，不但向大法官聲請釋憲，還找人蒐證，檢舉周姓同業在店內販售經IPPA認證的綑綁性虐影片，台北地檢署調查後依妨害風化罪起訴周姓A片同業，至於IPPA的日本負責人與在台代表則獲不起訴。

由日本上百家A片業者組成的IPPA，近年來積極在台「檢舉」，未獲IPPA授權的情色影片販售行為，包括楊姓、周姓A片零售商都曾被檢察官依違反《著作權法》起訴，其中周男認罪獲得緩刑，楊姓等多名業者則因提請大法官釋憲，目前案件暫停審理。

▲檢察官認為女子被綑綁吊起來的內容，已達暴力、性虐程度，販售這種光碟影片構成散布猥褻物品。（圖／CFP）

而這名楊姓片商疑因不滿遭IPPA提告，另外找人到周男位於台北市八德路的「東京熱便利屋」內蒐證，買到8片女子遭剝光衣服、全身赤裸受縛被吊起來的SM影片光碟，進而向檢警控告周男與IPPA的理事長島崎啟之、在台代表羽部康裕，涉嫌妨害風化。

本身具有財經、法律學位的周姓負責人喊冤，現在店內販售的光碟都經IPPA認證授權，不知道還會觸法，但檢察官認為，這8部影片內容包含暴力、性虐待等，無藝術性的情節，依大法官釋字617號解釋，屬於猥褻物品，公然販售涉嫌妨害風化罪。至於IPPA只是負責處理日本A片業者的著作權、演員工作權益等事務，並非周男販售猥褻物品的共犯，2名日籍人士因此獲處分不起訴。

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