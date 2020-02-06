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社會 社會焦點 保障人權

氣女友提分手盜IG貼壞壞照　男友遭求償80萬喊窮「我深愛她」

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記者黃翊婷／新北報導

在網路公司任職的阿臣（化名）因為生女友美美（化名）的氣，2018年10月間將兩人的親密影片傳給女方前男友，一個月後又侵入對方的INSTAGRAM（IG）帳號張貼不雅照片，最後反而害自己被提告求償80萬元。新北地院法官考量到美美受到嚴重打擊，需要到精神科就診，最後判阿臣應賠償35萬元，全案仍可上訴。

▲▼男女,情侶,交往。（示意圖／記者許力方攝）

▲美美和阿臣在交往期間因為細故起爭執。（示意圖／記者許力方攝，與本文當事人無關）

美美在判決書中提到，兩人原本是男女朋友關係，2018年10月間阿臣把含有裸露下體畫面的照片傳給前男友，嚴重侵害她的隱私權，一個月後提出分手，沒想到竟然又透過LINE傳送上述不雅照片並威脅，「想（讓）影片給大家看是不是」、「因為剛剛叫妳發誓妳不會認識別人，妳不發誓我現在用命令的」、「去哪報備、睡覺報備、密碼不要改、定位不要關、禮拜六來找我刪一個、我要看螢幕錄影就要錄，同意嗎？」

美美收到這些威脅訊息反而心生畏懼，結果當日晚間阿臣就偷偷侵入IG帳號，再把兩人的壞壞照片PO上網，不少朋友都看到了，讓她身心嚴重受創，由於男友至今都沒有道歉，不得已才決定提告求償80萬元，算是替自己討個公道。

▲▼示意圖,科技,手機,低頭族,滑手機。（圖／123RF）

▲阿臣辯稱是因為太愛美美，才會失控做出這些行為。（示意圖／123RF，與本文當事人無關）

對於女友的指控，阿臣雖然沒有在言詞辯論期日到場，但他提出書狀聲明，坦承的確有做出上述行為，「我是因為深愛她，急著想挽回我們之間的感情，一時情緒激動才會失慮，事後也相當後悔」，但是美美要求的賠償金額太高，實在無力負擔，如果是在能力範圍內，他願意賠償15萬元。

新北地院法官認為，阿臣只是因為細故生氣，就用訊息恫嚇美美，又在網路上散布不雅照片，甚至侵入社交媒體帳號，導致女方大受打擊，至今仍得到精神科就診，衡量雙方身分、地位、經濟收入等因素，最後判他應賠償35萬元較為適當，全案仍可上訴。

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