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「每天接待300中國客」！京都店員發燒請病假…確診新型冠狀病毒

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▲▼日本京都，商店出售防疫相關物品。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本京都商店出售防疫相關物品。（圖／達志影像／美聯社）

記者王致凱／綜合報導

日本厚生勞動省證實，一名居住在京都府的20多歲男性確診感染新型冠狀病毒，為日本第35例確診個案。據悉，該名男性為中國籍，但最近2周內沒有到過中國；其職業為商店店員，平時工作每天會接觸到大約300名中國觀光客，可能因此接觸到病毒帶原者。

根據NHK報導，厚生勞動省表示，該名男子有發燒、咳嗽症狀，上月25日起請病假，並於4日接受病毒篩檢，證實感染新型冠狀病毒。目前，男子已經沒有發燒症狀，咳嗽情況也已經好轉。

厚生勞動省表示，男子2周內沒有造訪過中國，但其工作場所平均每天接待300名中國觀光客，推測其中可能包含來自湖北省的遊客。厚勞省確認，截至5日晚間在日本確診總人數增加至35人。

另一方面，京都市當局召開記者會說明稱，第35例個案為中國籍男性，在日本從事店員工作。據悉，第35例個案中的掌握的密切接觸者只有1人，為男子的一名友人，但該友人至今沒有出現發燒或呼吸道症狀。

另外，第35例個案工作的商店約有30名員工，其中也沒有任何人出現症狀。京都當局表示，根據第35例男子自述，該店有部分顧客來自武漢，而店員服務每位顧客的時間約為5至10分鐘，雙方通常保持50至100公分的距離，難以判斷是否屬於「密切接觸」，但考慮到飛沫傳播距離，顧客與店員可能相當接近「密切接觸者」的標準。

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