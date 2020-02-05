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武漢返台包機驚爆「喬名單」多3人　黃光芹：應該原機遣返

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記者柯沛辰／綜合報導

首批247位滯留武漢的台商3日深夜包機返台，其中1人確診武漢肺炎。湖北台胞返台救援會長徐正文5日證實，原先名單上只有244人，最後卻多出3人，而且其中1人就是確診病例。對此，資深媒體人黃光芹表示，應該讓不在名單上的人原機遣返，若再有類似情況「一定要擋住」。

國民黨中央委員、返台救援會長徐正文4日曾對媒體透露，5日將有第二批台灣民眾包機返台。但消息曝光後，第二批班機緊急喊卡，當地滯留台人一度痛哭落淚。陸委會4日凌晨發出聲明強調，第二批包機只是單方面訊息，雙方也沒有協調、確認過完整旅客名單。

▲▼陸委會針對滯留武漢臺灣民眾返臺事宜進行相關新聞背景說明，陸委會發言人邱垂正。（圖／記者黃國霖攝）

▲陸委會發言人邱垂正澄清，第二批包機「今明兩天不會有」。（圖／記者黃國霖攝）

陸委會發言人邱垂正5日上午指出，首批返台包機出現1起確診病例，加上名單不符雙方原先協調的結果，未以特殊用藥需求、慢性疾病患者、小孩及老人為優先，因此第二批載送滯留台人的包機「今明兩天都不會有」。

邱垂正強調，相關消息一開始都是看到媒體在報導，但溝通實務上完全沒有出現過，確實是單向的訊息，若有滯留的人被誤導與引導，都不是政府的問題，「希望不要有人在沒有與政府聯繫與查證下，來刻意引導、誤導，讓大家失望。」

▲▼徐正文聯繫武漢滯留台商，2月5日。（圖／記者陳政錄攝）

▲徐正文當場聯繫武漢滯留台商，呼籲政府「少一點政治，多一點人情味」。（圖／記者陳政錄攝）

徐正文5日下午則澄清，他只是發動民間力量，提供「建議名單」給國台辦、海基會，但無權決定誰上飛機。他坦承，首批返台的名單中，台籍民眾只佔8到9成，有10多位是非台籍的陸配，「他們的小孩都是台灣人，不能不讓她們回來。」

徐正文解釋，他從上月27日開始就與當地台商、滯留民眾家屬建立群組，協助反映情況和統計人數，一開始掌握人數約100多人，但後來台辦又提供給他60多人，名單達到244人，最後實際回台人數又變成247人，「後來多了3位，包括該名確診案例，並不在我的微信群組中。」

徐正文緩頰，他相信對岸不會故意送1個確診病例回台，也沒想過要害人，但因為目前兩岸關係微妙，發生爭議他也很無奈，他的初衷幫助台灣人回台，有很多家長擔心小孩不能回來就學，還有很多慢性病友藥吃完了，「當然要幫他們回來，這些都是台灣人。」

▲首批滯留武漢台灣民眾3日搭乘春節包機返回台灣。（圖／讀者提供）

▲首批滯留武漢台灣民眾3日深夜搭包機返台。（圖／讀者提供）

不過，媒體人黃光芹5日批評，徐正文和國台辦「胡搞瞎搞」，塞了5、60名不符合登機資格的人上飛機，原先政府設定的三項優先條件是老人小孩、短期旅遊出差、慢性病及特殊用藥者，但這些人卻被擠下飛機，導致最後接機時看到一堆不在名單上的人，「應該讓他們原機遣返，把真正待援者救回來」。

黃光芹呼籲，展現人道立場也要有個限度，下一班一定要擋住，希望下一班飛機不會再有「你哪位」的親友團搶上飛機。

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