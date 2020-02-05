九份、基隆廟口緊急消毒！　鑽石公主號「確診旅客」曾入境基隆港

▲九份老街5日晚間8點後進行緊急消毒作業。（示意圖／ETtoday資料照）



記者林彥臣／綜合報導

1月20日由日本橫濱港出發的鑽石公主號，傳出10名旅客確診新型冠狀病毒（2019-nCoV）也就是武漢肺炎的消息，並且在31日曾經停靠基隆港，並且有觀光業者在船上販售大台北地區的岸上旅遊行程，讓新北與基隆市政府不敢大意，緊急消毒九份與基隆廟口等熱門的觀光景點。

鑽石公主號當天船上販售的岸上觀光行程由旅行社負責承接，岸上行程包含故宮、中正紀念堂、龍山寺、忠烈祠、九份等知名景點套裝供遊客選擇，中午用餐時則到國賓飯店或台北圓山大飯店，只要有購買行程的旅客皆有可能造訪這些景點。另外，靠岸期間遊客也可能自由行到雙北其他地方旅遊，或是選擇待在船上行動。

請繼續往下閱讀...

▲鑽石公主號確診10例。（圖／達志影像／美聯社）



根據《中央社》報導，基隆市衛生局長吳澤誠表示，下船旅客依規定要經過與航空相同檢疫，並已和衛福部疾管署聯繫，追查下船者路線是否涵蓋基隆市，也責成食品藥物管理科要求基隆廟口等單位稽查，同時也會釐清除廟口外的可能景點，一併加強管理消毒，基隆港務分公司5日下午消毒西岸旅客中心，預計6日上午將消毒東岸旅客大樓。

根據《聯合報》報導，新北九份5日晚上8點，等觀光客離開之後，即刻由環保局協助全面消毒。

►偷偷分享少女秘密！