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台義停航4/28才解禁　義大利辦事處：不影響台人入境

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▲▼254位滯留義大利的旅客於4日順利返台。（圖／記者游宗樺攝）

▲254位滯留義大利的旅客於4日順利返台。（圖／記者游宗樺攝）

記者呂欣玫／綜合報導

武漢肺炎疫情持續升溫，義大利日前誤將台灣列為疫區，與大陸、港澳等地航班一同被納入停飛行名單中，外交部得知消息後第一時間向義大利政府澄清，希望能更正其決定，但義大利往返台灣的直航班機仍暫停至4月28日。不過，義大利經濟貿易文化推廣辦事處5日表示，此暫時性限制並不影響台灣護照持有人入境義大利，與享用義大利機場快速通關之優先權。

義大利日前誤將台灣列為疫區，與大陸、港澳等地航班一同被納入停飛行名單中，部分台灣旅客受影響滯留當地，經外交部斡旋後，原本滯留在義大利的台灣旅行團8團254人已搭乘華航班機CI76 4日上午返抵國門。

不過，義大利往返台灣的直航班機仍暫停至4月28日，義大利經濟貿易文化推廣辦事處5日提醒，此暫時性限制並不影響臺灣護照持有人入境義大利，與享用義大利機場快速通關之優先權。

義大利經濟貿易文化推廣辦事處表示，本處對於上述政策所造成之不便深表遺憾，近日各界所傳達之訊息，及要求全面恢復義臺往返航班之訴求，皆已收到並轉達給義大利主管機關。

另外，義大利國會友台協會主席馬蘭（Lucio Malan）領銜10位資深參議員，3日聯名致函世界衛生組織 (WHO) 幹事長Tedros Adhanom Ghebreyesus，就台灣被無理排除於WHO全球防疫網之外，及WHO將台灣視為中國疫區等不合理情形，表達嚴重關切。

根據聯名函指出，義大利近期停飛台義直航班機，就是根據WHO將台灣視為中國一部分的錯誤資訊，使台灣一併被評為高風險疫情傳染區。但事實上，台灣疫情目前已受控制，確診病例約為亞洲鄰國及歐美病例的一半，且台灣有獨立的司法管轄及公衛體系，不同於中國。

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