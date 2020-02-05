影／吐口水狂抹電梯按鍵！網友氣炸怒嗆「缺德」...警方回應了

▲南寧男子不斷吐口水在紙巾上，並故意擦拭在電梯按鍵上。（圖／翻攝北京時間）

記者邱茀濱／綜合報導

武漢肺炎疫情持續擴散，大陸國家衛健委高級別專家組組長鍾南山日前才指出，民眾需要配戴口罩的高危險場所是電梯、餐廳及辦公室，沒想到昨（4）日南寧就有一名姜姓男子，故意在電梯內狂咳嗽外，還不斷將口水塗抹在按鍵上。經醫師診斷，姜男無咳嗽發燒等症狀，事後被警方行政拘留10日。

綜合陸媒報導，為了防疫，廣西南寧一處社區的電梯內設有紙巾，提供居民不用透過手指接觸按鍵，但沒想到4日有一名姜姓男子抽了張紙巾後將口水吐在上面，並不斷擦拭在電梯按鍵上，事後被警方傳喚至派出所調查處理。據悉，姜男對他的違法行為供認不諱，經診斷後，也發現他並無咳嗽發燒等症狀，且14天內也無外地居住史，同時沒有接觸過湖北（武漢）外地人員。不過，姜男還是被警方處以行政拘留10日的處罰。

影片曝光後，不少網友氣炸怒嗆「這種人咋這麼噁心呢」、「就該嚴懲罰到他長記性為止」、「太缺德了為什麼會有這麼不要臉的人」、「變態缺德」、「這樣的憨憨就得好好治治腦子」、「關他幾年行麼」、「巨嬰嗎」、「這弱智是咋想的」、「這種沒有基本道德的人拘留已經不起作用了，直接判刑」。

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