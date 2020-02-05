「無症狀感染者可能是傳染源」！陸專家：病情較輕傳播力較弱

▲武漢肺炎疫情延燒。（圖／達志影像／美聯社）



記者邱茀濱／綜合報導

武漢肺炎肺炎持續蔓延，目前陸續傳出「無症狀感染者」，大陸國家醫療專家組成員李興旺5日對此指出，這類病人本身沒有明顯的臨床表現，病毒量可能會比較少，因此傳播力比重症患者弱一點。

綜合陸媒報導，大陸國家衛健委5日召開國務院聯防聯控機制新聞發布會，並對新型冠狀病毒感染的肺炎診療方案（試行第五版）解讀，當中有記者問及「無症狀感染者也可能成為傳染源？」對此，北京地壇醫院感染性疾病診療與研究中心首席專家李興旺回應指出，目前發現的此類患者中，主要都還是和病人有過密切的接觸，其中發生更多於家庭成員。

李興旺續指，無症狀感染者本身沒有明顯的臨床表現（沒有發熱、乏力等症狀），但如果做咽拭子檢查，核酸則會呈現陽性。那既然無症狀感染者帶有病毒，就可能會造成傳播，但他們的病情相對較輕，病毒量也會比較少，因此在傳播能力上會比重症病人弱一點。

▲大陸國務院聯防聯控機制新聞發布會。（圖／翻攝中新社）



此外，李興旺還在會上提醒，「未接觸感染者偶爾咳嗽兩聲不需要恐慌」，「在傳染病診斷上，除了關注臨床症狀，更多的要關注流行病學表現。無症狀感染者多是在和病人接觸較多的情況下發生的，尤其是家庭聚集性感染比較明顯。因此如果沒有接觸過感染者，偶爾咳嗽一下，沒有必要恐慌。」

大陸國家衛健委5日發佈《新型冠狀病毒感染的肺炎診療方案（試行第五版）》指出，冠狀病毒病原學特點介紹了冠狀病毒亞科分為α、β、γ和δ四個屬。流行病學特點；傳染源改為「目前所見傳染源主要是新型冠狀病毒感染的患者。無症狀感染者也可能成為傳染源」，傳播途徑主要經由呼吸道飛沫和接觸傳播。

在臨床表現部分，新型冠狀病毒潛伏期1-14天，一般為3-7天。以發熱、乏力、乾咳為主要表現。少數患者伴有鼻塞、流涕、腹瀉等症狀。因部分重症患者無明顯呼吸困難，表現為低氧血症，改為「重症患者多在發病一周後出現呼吸困難和/或低氧血症，嚴重者快速進展為急性呼吸窘迫綜合征、膿毒症休克、難以糾正的代謝性酸中毒和出凝血功能障礙等。」強調「輕型患者僅表現為低熱、輕微乏力等，無肺炎表現」。

▲陸專家指出，無症狀感染者傳播力比重症患者弱一點。（圖／路透）



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