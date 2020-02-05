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新北三峽農會歡慶農民節　農業局長李玟親自頒獎表揚優秀農民

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▲ 新北三峽農會歡慶農民節 農業局長李玟親自頒獎表揚優秀農民。（圖／新北市農業局提供）

▲ 新北三峽農會歡慶農民節，農業局長李玟親自頒獎表揚優秀農民。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

每年2月4日是立春也是農民節，新北市三峽區農會特別於4日在農會大樓舉辦「農民節慶祝大會暨新北好茶三峽區冬季優良碧螺春綠茶評鑑頒獎典禮」，表揚三峽區的優秀農民及冬季優良碧螺春綠茶評鑑獲獎農民，農業局長李玟也特別到場，感謝優秀農友的努力及付出。

三峽區農會為感謝三峽區農民的付出，特別選在農民節4日舉辦「109年度慶祝農民節表揚大會」，農業局長李玟及農會頒獎給優秀農事小組組長、農民、家政班班員、指導員、四健會會員及特殊有功人員等，對三峽區優秀的農業工作者獻上最高敬意。除了農民節頒獎典禮，三峽農會也舉辦由原本肥料倉庫改建成之農友服務中心揭牌典禮，除了更新設備，也將裝潢變得更加溫馨，提供更多元友善的服務。

▲ 新北三峽農會歡慶農民節 農業局長李玟親自頒獎表揚優秀農民。（圖／新北市農業局提供）

▲ 農業局長李玟頒發最高榮譽特等獎予在地獲獎茶農高春桃。

三峽區農會在4日舉辦「108年度新北好茶－三峽區冬季優良碧螺春綠茶評鑑頒獎」典禮，現場由農業局長李玟頒發最高榮譽特等獎予在地獲獎茶農高春桃。三峽以特有的「青心柑仔」茶樹所製出的碧螺春著名，特色是碧綠清澈、爽口回甘，茶湯飄出的綠豆味是特有的香氣，又有茶中翡翠的美名，喜愛綠茶的民眾千萬別錯過品嚐的機會！

三峽區農會總幹事張永巨表示，在傳統農業面臨轉型的挑戰下，許多農民仍堅守崗位，終年在田間刻苦耐勞種植農作、從事栽培技術及品種改良等工作，並栽培出優異農產品供民眾享用，特色農產加工品更外銷國際，農民朋友對社會的貢獻功不可沒，因此希望能藉由舉辦農民節，給默默付出的農民朋友一個上台表揚的機會。

農業局長李玟表示，三峽區農會非常致力於推廣當地農產業，除了積極舉辦各項茶葉品質、製茶技術競賽，更將當地特產碧螺春茶葉結合麵條，開發出碧螺春細麵，榮獲行政院農業委員會評選為臺灣農漁會百大精品，今年農業局也會與三峽以及新北市各地區農會共同來打拼，繼續讓新北市農產業發光發熱。

不再眷戀青春，因為我持續擁有。

▲ 新北三峽農會歡慶農民節 農業局長李玟親自頒獎表揚優秀農民。（圖／新北市農業局提供）

▲ 新北三峽農會歡慶農民節。

▲ 新北三峽農會歡慶農民節 農業局長李玟親自頒獎表揚優秀農民。（圖／新北市農業局提供）

▲ 三峽農會也舉辦由原本肥料倉庫改建成之農友服務中心揭牌典禮。

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