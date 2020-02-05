「2019金桃獎」53案競逐　桃園市府14機關榮獲

▲桃園市府14機關榮獲「金桃獎」。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2019年桃園市政府金桃獎」5日於市政會議頒發，市長鄭文燦指出，市府性別平等辦公室為鼓勵同仁發揮創意，並於業務中融入性別平等，規劃辦理第一屆「2019年桃園市政府金桃獎」，共有「性別平等創新獎」、「性別平等故事獎」、「性別平等最佳團隊獎」及「性別平等最佳推手獎」4個獎項。

市府各機關踴躍參與角逐，總計提報53案，最終由民政局、環保局、地政局、勞動局、工務局、社會局、教育局、財政局、平鎮區公所、龜山區公所、蘆竹區公所、觀音區公所、中壢區公所、大溪區公所共14個機關獲得金桃獎殊榮，值得嘉勉肯定。

▲桃園市府14機關榮獲「金桃獎」。（圖／市府提供）

鄭文燦特別介紹「性別平等創新獎」獲獎局處的特色指出，民政局為建構無性別歧視的文化禮俗儀典，與宮廟合作，鼓勵由女性主導祭典事務，參與決策發揮影響力，透過儀典觀摩方式，提升女性在宗教儀式中之參與人數，翻轉宮廟祭祀科儀僅能由男性擔任之性別刻板印象；另外，環保局錄製7種語言之性平廣播帶與懸掛紅布條，於轄內237條資源回收車路線播放，深入大街小巷宣導「垃圾分類，家務分工」的性平觀念。

而地政局鑑於女性拋棄繼承者居多，首創以跨機關合作方式，整合地政、戶政、國稅及本市三大地政士公會，共同辦理「守護祖產，全面出擊」繼承登記之13區巡迴聯合宣導列車活動，提升女性繼承登記申辦率，逐步落實性別平權目標。

另外，平鎮區公所提案「2019年乙未戰役」、龜山區公所提案「2019年桃園市龜山區性平創新及性平好故事徵選活動」獲頒性別平等創新獎－區公所組；蘆竹區公所提案「女生！真的這麼麻煩嗎？」、觀音區公所提案「性別平等家事佳事－代代相傳愛與幸福的故事」獲頒性別平等故事獎－區公所組；中壢區公所、大溪區公所獲頒性別平等最佳團隊獎－區公所組；性別平等最佳推手獎由勞動局科員馮苡桐獲獎。

鄭文燦期許各機關持續推動創新作為，將性別平等意涵融入本府各項政策、法案、計畫、措施等業務中，打造桃園為性別友善及永續發展之宜居城市。

►偷偷分享少女秘密！