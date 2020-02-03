桃園勞資爭議調解　勞動局開放線上申請

▲桃園勞資爭議調解，市府勞動局開放線上申請。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

有感近年來，勞資爭議數量日增，案件日益複雜，桃園市勞動局即日起開放新勞資爭議調解線上申請及查詢系統，同時更新市府網路e指通勞資爭議調解線上申請功能，以增進勞工與事業單位利用勞資爭議調解的機會及了解案件辦理情形的便利性。

勞動局勞資關係科科長張哲航3日指出，申請人提出勞資爭議調解申請，經該局確認受理案件，並取得線上申請編號及安全密碼後，即可透過新系統查詢案件辦理進度、承辦人員或承辦單位（民間團體）資訊，及調解會議時間地點等資訊，無須再透過電話或親自至市府大樓向案件案件辦理人員確認。惟為保全申請人之個人資料，僅有輸入正確申請編號及安全密碼者，始得閱覽完整案件資訊。

透過新系統線上申請調解者，如經案件審查須請申請人補正資料，申請人亦得於案件審查人員通知後，直接於新系統辦理線上補正。事業單位如有需要透過勞資爭議調解與勞工協處，亦得逕至新系統填寫案件資料提出申請。

張哲航說，桃園市自升格直轄市以來，勞資爭議調解相關業務持續增加，期透過建置勞資爭議調解業務之專用系統，串接並建立貼合業務辦理程序之資料庫、業務系統及方便民眾辦理調解申請或案件查詢之數位介面，期能提升服務效率及品質。

►偷偷分享少女秘密！