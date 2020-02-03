桃園男師性騷女同事、畢業生！還向學校「討202萬」…學生見對話傻眼：被盜了吧

▲桃園一名男師性騷擾學生、女同事遭檢舉解聘，竟向校方求償202萬餘元。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／台北報導

桃園一名梁姓理化男老師遭指控對女同事性騷擾，還傳送含有性意味的訊息給畢業女學生，因此遭解聘，但他不服提起行政訴訟，除了要求撤銷原處分之外，更向校方索討202萬餘元的薪資。台北高等行政法院審理後，判他敗訴，可上訴。

判決指出，梁師於桃園一所國中任職專任教師，2015年1月29日遭女同事申訴性騷擾，性平會隨即組成調查小組，同年8月5日梁師被記大過1次。

梁師2015年5月間又遭已經畢業的2名女學生檢舉，有疑似性騷擾行為。其中一例經性平會調查後，認定梁師性騷擾行為不成立，但因缺乏性平意識及敏感度，9月2日被記申誡一次；另一例被認定性騷成立，性平會移送教師評審委員會討論是否解聘，同時為了避免梁師再犯，也建議他須自行尋求專業心理師的協助，心理師同意終止諮商後，才可以停止諮商，還要參加性平教育研習至少8小時，不得報復檢舉女學生，如果出現報復行為，將移送考核會依規定議處。

2015年8月19日學校教評會認定，梁師違反《教師法》情節重大，決定將他解聘。梁師接獲消息後，認為此舉將造成他永遠在教育界除名，連補習班都不能教，不服申訴，但遭駁回，他遂提起行政訴訟，辯稱，與女同事的性騷擾案件起因為女同事拍攝上課情形，他為了阻止拍攝，才會與對方有接觸，至於女學生則是以朋友間的方式持續師長的關懷。

▲梁師私訊女學生對話遭PO網，其他學生一見全傻眼。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

梁師並主張，解聘重複評價他的其他性平會案件，以累犯來計算，違背了「一事不再理」原則，要求校方取消處分，並給付自2015年9月8日起至2019年9月30日的薪資，包括本俸薪資、年終獎金以及考績獎金，總額為202萬1903元。

但台北行政法院發現，女學生在性平會調查時曾透露，對於梁師具有性意味的言詞，雖然感到怪、不舒服，但卻不知該如何跟梁師說，且其他學生見她PO出與梁師的對話，也紛紛回應，「被盜了吧」、「痾……無言」、「不是我國中的自然老師嗎……到底」。

合議庭認為，顯然梁師的言詞，不論男女都難以被接受，且他並不是第一次遭檢舉，卻仍屢犯不改，校方處分無誤；另針對梁師向校方要求給付202萬餘元薪資，法院認為，在調查、再申訴期間，校方並未恢復梁師的聘用，沒有給予薪資的必要，判他敗訴。全案仍可上訴。

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