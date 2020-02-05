對返台確診台商「感到痛心」 湖北省台辦：900人提出協助請求

▲首批滯留武漢台灣民眾3日搭乘春節包機返回台灣。（圖／讀者提供）

記者任以芳／綜合報導

針對滯留湖北的台灣民眾包機一再推遲，湖北台辦新聞發言人邢軍志有最新說明，他說，「在大陸原本民航部門和東方航空公司協調之下，原訂安排4個班次於5日、6日兩天運送，台灣方面（5日）告知收容能量有限為由，不同意大陸運送安排。」目前最新數據是，有900名台灣民眾急著想回台灣。

根據湖北台辦提供最新數據，台灣民眾有900人提出協助迫切返台請求，比起之前又增加人數。邢軍志說，有小孩上學、大人上班或是嚴重的疾病患者，如黃岡市一位台灣民眾患有癌症，需返台治療，大陸方面已經完成聯繫申請返台名單，一些偏遠縣市台灣民眾也完成集結。

▲第二批滯留武漢台灣民眾何時回，刑軍志說，台灣方面以收容能量有限為由，不同意大陸的運送安排。（圖／記者黃彥傑攝）

邢軍志表示，在大陸民航部門和東方航空公司大力支持下，原訂安排4個班次於5日、6日兩天運送。但5日得知，「台灣方面以收容能量有限為由，不同意大陸的運送安排。」滯留的台灣民眾得知消息，失望又心急。邢軍志也呼籲，希望台灣方面充分理解台灣民眾的心情和儘快返家的要求，積極配合，讓運送工作盡快順利完成。

至於首批台灣民眾返台後，發現有一位確診染病，刑軍治說，對此感到痛心並表達深切慰問。當初運送作業中，根據湖北疫情防控有關要求，每一位返台民眾有書面承諾，14天內沒有與新型冠狀病毒感染肺炎確診病人或疑似病人接觸史，並同意返台後接受當地防疫措施。

邢軍志強調，每位台灣民眾離家前、抵達機場後和登機前，都接受3次體溫測量，進行發熱排查，其中一人登機前因有發熱症狀被勸留。未來希望台灣方面儘快通報（3日）返台的確診病患的詳細資訊，以利大陸進行防疫調查和採取必要的防疫檢疫措施。