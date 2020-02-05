華航、華信宣布：2/6起兩岸、香港航班「回程不供餐」　僅供瓶裝水

▲華航班機。（圖／記者林敬旻攝）

記者賴文萱／台北報導

由於武漢肺炎疫情仍持續延燒，華航、華信今（5）日宣布，配合政府防疫單位依疫情變化持續升級防疫措施，自2/6起依照中央流行疫情指揮中心所公告「疫情」分級屬二級疫情之地區，台灣出發航班仍供應簡餐餐盒，惟自上述回程的航班僅提供瓶裝水、不另供餐，同時進一步取消免稅品預購及機上交貨服務。

根據中央流行疫情指揮中心宣布，2月6日起全中國（含港澳）列二級以上流行地區，居住中國各省市陸人暫緩入境。入境民眾如有中港澳旅遊史，需列入居家檢疫對象，但有申請獲准至港澳返國者，須自主健康管理14天。

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▲2/6起，華航飛二級疫區航班，台灣出發航班仍供應簡餐餐盒，但回程航班僅提供瓶裝水、不另供餐。（圖／記者蔡紹堅攝）

事實上，為因應新型冠狀病毒蔓延，華航、華信先前已率先提高防疫措施，啟動兩岸及香港航線客艙組員戴口罩執行勤務，機上全艙等餐飲均提供一次性餐盒或餐袋服務、收餐時戴手套；減少非必要重複使用品並調整為一次性用品；機上免稅品銷售及送貨到府均採網路預購。

華航、華信表示，後續將持續以防疫、抗疫、降低傳染風險為最高原則，及時因應疫情發展調整機上服務，如造成旅客不便，敬請旅客諒解。