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俄體育館突倒塌！4工人驚逃...他樓頂狂奔下秒墜落「遭活埋亡」　驚悚畫面曝

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 記者曾羿翔／綜合報導

位於俄羅斯的聖彼得堡體育館與音樂會綜合大樓1月31日突然坍塌，當時正在進行屋頂拆除工程。當局表示，1名工人因為來不及逃回升降機，最後被壓在廢墟下不幸身亡，剩餘的3名工人成功逃脫活命。據了解，體育館坍塌面積相當大，超過25000平方公尺。

綜合外媒報導，從影片畫面可以看出，事發當時有兩名工人正在聖彼得堡體育與音樂會綜合大樓的屋頂上施工，其中一名工人逃回升降機，而另一名工人見狀趕緊衝向升降機，但最後仍因逃生不及而墜下遇難。

▲俄羅斯體育館倒塌。（圖／達志影像／美聯社）

▲體育館坍塌面積超過25000平方公尺。（圖／達志影像／美聯社，下同。）

報導也指出，該名遇難的男工人名叫庫契洛夫（Matvey Kucherov），今年29歲，後來遺體在廢墟中被發現，是在屋頂切割電纜的4名工人之一。當局還表示，剩餘的3名工人最後存活。

▲俄羅斯體育館倒塌。（圖／達志影像／美聯社）

▲當局表示，4名工人中有3名最後存活。

據了解，坍塌的音樂會綜合大樓在1980年，為莫斯科夏季奧運會而開幕，同時舉辦過各種音樂會與體育賽事。體育館則是在同年的奧運會首次開放，從去年8月開始都是關閉狀態，為了迎接2023年的冰球世界錦標賽而進行拆除重建。

▼坍塌當時正在進行屋頂拆除工程。

▲俄羅斯體育館倒塌。（圖／達志影像／美聯社）

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