「罷韓宣傳」走復古娛樂！韓國瑜攏咬去　快轉紅圈小瑪莉...五六年級秒懂　　

▲里長莊晉勳在里辦公室門口擺放一台改裝麻仔台 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

高雄市前金區三川里長莊晉勳力挺罷韓，不但在自己的里辦公室設立連署站之外，還為了提供罷韓民眾在連署過程當中的玩樂，改裝自己之前拿來當成存錢筒的「麻仔台」，還取名為「罷韓麻仔台」，而且硬幣是只進不出，莊晉勳強調這台麻仔台勾起了很多五六年級生的共同回憶，而且在玩了之後，還都講一句「錢都被韓國瑜咬走」，成了罷韓之餘的閒談樂趣。

這一台「罷韓麻仔台」外觀就跟麻仔台是一樣的，但是裡頭投注的選項圖樣通通改了，全部都跟韓國瑜有關，像是網路流傳的可憐啊！或是舔舌頭，亦或是韓國瑜身穿國旗等等圖樣，而且在這台麻仔台的正中央，就有一個明顯的「罷」字，但是以為的大獎「BAR」被改成了「光復高雄」。

▲里長▲里長莊晉勳將投注的選項改裝跟罷韓有關的圖樣 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲里長莊晉勳將投注的選項改裝跟罷韓有關的圖樣 。（圖／記者吳奕靖攝）

莊晉勳表示這一台麻仔台，原本是自己的存錢筒，想說已經放在里辦公室當中塵封已久，所以這一次就把它拿出來改造一下，也變成贊助罷韓費用的一種方式。記者追問玩得人多嗎？里長表示：「玩得人滿多，在這邊簽署聯署，因為還需要時間等，所以變成了說無聊的人就可以在這邊自己玩」，而玩過的人都會說：「韓國瑜都把我咬走」這樣。

目前莊晉勳把這台罷韓麻仔台就擺在自己的里辦公室外頭，而且只進不出，純屬娛樂，而投進去的錢都拿來當成罷韓的費用，莊晉勳也說擺放這幾天的晚上來清機台，大約都有1500塊的零錢。

▲里長莊晉勳將投注的選項改裝跟罷韓有關的圖樣 。（圖／記者吳奕靖攝）