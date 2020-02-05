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去死女韓粉撂人「送鴨蛋」！大字吼議員：給我道歉　嗆聲影片曝光

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記者柯振中／綜合報導

一名楊姓女韓粉去年不滿高雄香蕉煎餅店「廣德家」罷韓，氣憤在店門口大鬧，甚至還罵女學生「去死吧」，引起軒然大波。時隔半年，這名韓粉再度前往罷韓連署的議員服務處，送上兩袋鴨蛋，讓該名議員氣炸報警。

這名楊姓女韓粉4日晚間與另一名戴著口罩的女子前往議員黃文益的服務處，送上2袋鴨蛋，其中一袋裝了2粒、另一袋裝了5粒，讓服務處的人員感到相當奇怪，不打算收下，還勸告寫連署書的民眾，只要3天不罷韓，就有口罩可以戴。

▲▼煎餅店罵人去死！女韓粉撂人再鬧罷韓「送2袋鴨蛋」…嗆聲議員：給我道歉。（圖／地方中心翻攝）

▲女韓粉帶著口罩女，前往議員的服務處送鴨蛋。（圖／地方中心翻攝）

隨後，口罩女在服務處外失控大喊，香蕉煎餅店的事件，「楊大姐才是受害者」，儘管服務處人員要退回鴨蛋，口罩女仍完全不管，張開手不斷大吼，與服務處人員開始對峙。

▼2人提了兩袋鴨蛋到黃文益議員的服務處，點名要見對方。（圖／地方中心翻攝）

▲▼煎餅店罵人去死！女韓粉撂人再鬧罷韓「送2袋鴨蛋」…嗆聲議員：給我道歉。（圖／地方中心翻攝）

警方獲報後，趕往現場了解，但楊姓女韓粉與口罩女已經離開現場，目前已經鎖定對象，通知對方到案說明，以釐清動機。新興分局呼籲，即使立場不同，民眾也應遵守法律底線，無論是網路霸凌、實體滋擾，警方都會蒐集證據，依法嚴辦。

對此，黃文益說明，這兩名女子送了2袋鴨蛋來，向服務處人員說「2粒的要送給三立媒體，5粒的要送給黃文益本人」，感覺來者不善，甚至還要他向楊姓女韓粉道歉，「說香蕉煎餅我們還直播，好像都在修理她、欺負她，認為楊小姐是一個受害者。」

黃文益說，這兩名女子不遵守民主的機制，用謾罵、咆哮的方式，再度羞辱民主的運作，讓他百分之百認為，對方式來挑釁的，實在是太囂張了。

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▼2人甚至向前往連署的民眾說，3天不罷韓就有口罩可以戴。（圖／地方中心翻攝）

▲▼煎餅店罵人去死！女韓粉撂人再鬧罷韓「送2袋鴨蛋」…嗆聲議員：給我道歉。（圖／地方中心翻攝）

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