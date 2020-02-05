從美國「花2600元」寄罷韓連署！總數已破12萬　罷韓團體將到韓國瑜家前面擺攤

地方中心／高雄報導

罷韓連署活動正如火如荼展開中，而罷韓團體表示，目前連署書已經穩定突破12萬份，正在朝13萬邁進當中。此外，值得一提的是，罷韓團體日前收到的其中一份連署書，是從美國紐澤西州飄洋過海寄來，光是郵資就花費了87美金，約相當於台幣2600元。

▲有民眾從美國「花2600元」寄罷韓連署。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

基進黨新聞輿情部副主任張博洋表示，「一個是紐澤西、一個是日本東京寄回來的聯署書，紐澤西這份，他花了美金87元 ，折合台幣大概是2600元：日本東京的花了日幣1400，而很特別的是，他還付了一封信要給台灣民眾。」 張博洋提到，「該名民眾的信件內容寫著，雖然媽媽是韓粉，但自己還是要參與罷韓。」

張博洋表示，「事實上海外連署書，需要一定的時間，我們可以想像，這位從紐澤西寄回來的民眾，一定是從大年初五開始填寫時，就從海外列印寫完寄回來，而寫完讓信件飄洋過海來 ，也要花台幣2600元的高額的金費，非常感謝這位民眾，也可以看出我們高雄市民保護自己家鄉的決心。」

▲張博洋針對海外寄送罷韓連署書、選委會指控說明。

另外，對於選委會質疑造假一事，張博洋則痛斥，「因為罷韓團體其實多次以來不斷重申，請高雄市政府的政務官一定要退出高雄市的選委會，但我們一直得不到任何回覆，結果想不到選委會首次發文，竟然就是指控我們，這邊可能有造假的情形，請選委會千萬不要以韓國瑜之心，度高雄市民之腹。」

張博洋表示，「因為第二階段連署書書寫非常非常複雜，這個過程裡面，選委會的政務官已經造成市民很大的壓力，有些民眾寫了5次6次，甚至有些寫到20次才寫對連署書，這一切都是 來自於我們非常擔憂選委會，會對民眾來做不當的剔除、政治考量上的剔除，所以這次選委會竟然把高雄市民當賊來防，竟然認為我們會有偽造的情事，我認為是相當不妥的。」

張博洋還說：「目前連署書是穩定突破12萬，正在朝13萬邁進 ，我們接下來也會有更多更多的連署點，包含我們前兩天到高雄市政府門口來做擺攤，接下來我們預計也會到韓國瑜在左營住處外面，做連署擺攤的動作，呼籲所有市民站出來，來罷免這樣的一個市長。」

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