除夕爆血休克度過危險期！Keanna貼狂野工作照大解放...越暗的地方我越亮

▲Keanna在以《小丑女》工作照跟朋友報平安也表示「越暗的地方我越亮」。（圖／Keanna提供）

記者吳奕靖／高雄報導

藝人謝和弦老婆Keanna在除夕凌晨驚傳出血休克，被友人緊急送往醫院，經過幾天休養之後，目前已經沒有大礙，現在更是在自己的IG發出新的工作照，以全新風格來跟朋友們報平安，也宣告自己沒事了！同時Keanna也表示「越暗的地方我越亮」。

▲Keanna在以《小丑女》工作照跟朋友報平安也表示「越暗的地方我越亮」。（圖／Keanna提供）

▲Keanna在以《小丑女》工作照跟朋友報平安也表示「越暗的地方我越亮」。（圖／Keanna提供）

其實早在過年之前，Keanna就表示自己有開始工作，同時也有新造型，還提供照片給《ETtoday新聞雲》，照片當中的Keanna染一頭的紫色頭髮，看起來相當有朝氣，她說，這個顏色是在16日染的，雖然近期風波不斷，但決定要好好「承擔」大老婆的角色，不再自怨自憐，勇敢面對自己流產以及謝和弦跟莉婭的高調放閃，所以第一步就是開始接受拍攝工作，這頭髮色就是因為攝影師要求才染的，她「非常喜歡」。

Keanna強調，紫色雖然看起來很囂張，但是她過往就曾經染過，而且自己也非常偏好紫色，這次染了紫色讓他覺得：「給自己一個換然一新的感覺，除穢氣，就變成了我的招牌色，之前染紫色的時候，大家都覺得很好，是個很酷的顏色。」至於自己身體的狀況，她說身體已經好多了，還在調整，基本上沒有太大問題，現在的她已經準備好要面對接下來的官司。

▲Keanna在以《小丑女》工作照跟朋友報平安也表示「越暗的地方我越亮」。（圖／Keanna提供）