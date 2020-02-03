南山人壽外溢保單「3個月賣1萬件」！糖尿病也有保單　國際保險菁英來台參訪

▲「外溢保單」鼓勵民眾維持良好健康，又能享有保費優惠及回饋金。（圖／pixabay）

記者楊絡懸／台北報導

南山人壽「外溢保單」銷售創佳績，也吸引國際關注，2019年推出第3張外溢保單「南山人壽活力洋溢特定重大傷病定期健康保險」（10TSDD），廣受巿場討論，3個月銷售件數已超過1萬件，相當於協助國人增加約61億元的重大疾病保障。

南山人壽表示，2018年底推出首張外溢商品至今，持續呼應政府政策方向，設計更多協助民眾健康促進的外溢商品，從商品保障的設計、應用科技工具，及創新的市場策略等3面向努力，提升民眾對外溢商品的接受度。

▲南山人壽產品發展暨精算功能副總經理陳維新表示，以往的外溢保單只有計算「步數」的單一指標，南山人壽這次推出「體檢式的外溢保單」，以簡化的指標，讓客戶可以自行監控健康狀況，用更簡便的方式了解健康的減齡效果。（圖／記者楊絡懸攝）

南山人壽於2019年10月底推出第3張外溢保單「南山人壽活力洋溢特定重大傷病定期健康保險」，以「增加嚴重之特定重大傷病保障」、「鼓勵客戶定期健檢」等商品優勢，反映在銷售上；另推出以生理年齡模型開發建構的「BAM活力洋溢App」，藉由App功能的步數、動態卡路里、睡眠時數、BMI及靜止心率等5項指標，了解生理年齡的變化，結合App數據鼓勵使用者健康減齡。

南山人壽指出，該張保單針對29項特定重大傷病提供一次性給付，其中11項特定重大傷病還提供了10年定額分期給付的生活照護保險金，體況達標者還可再享有增額給付。

另外，南山人壽2019年也針對糖尿病友推出的專屬保單「南山人壽Hold助糖定期醫療保險」（TDH），特別參考國民健康署糖尿病照護手冊，針對糖友的自我照護，設計外溢機制，只要養成自我健康管理習慣（行為）或抗糖達標（數據），第3保單年度開始有機會享有最高10%的保費折減，此保單設計的外溢機制為業界首創。

▲法國再保險集團（SCOR Global Life）特地組團來台觀摩交流。（圖／南山人壽提供）

南山人壽表示，這兩張外溢保單都獲得國際關注，其中，「活力洋溢特定重大傷病」外溢保單吸引法國再保險集團（SCOR Global Life）關注，北美及歐洲國家的代表也特地組團來台觀摩、交流；「Hold助糖」保單的創新設計，則吸引日本媒體關注，《Nikkei日經時報》特地來台採訪，了解如何藉助數位工具運用於弱體保單的策略與推廣。