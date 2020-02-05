新確診病例驚爆不在「原登機名單」　徐正文：統計時沒這3個人

▲武漢撤回台灣包機全面檢疫，1台商下機後緊急送往桃園醫院，急診室外設置帳篷。（圖／記者陳以昇攝）

記者陳政錄／台北報導

首批滯留武漢台商247人3日包機回台，隔天證實1人確診武漢肺炎，讓衛福部長陳時中落下男兒淚。對此，湖北台灣同胞返台救援會徐正文透露，就他和家屬、當地台商掌握的名單，原本登機只有244人，「後來突然多了3個人」，其中一人就是該確診案例。

徐正文坦言，從昨天到現在，大家都在找這個人是誰，因為他從1月27日開始，就與當地台商、滯留民眾家屬建立群組，協助反映情況和統計人數，到了3日當天，一開始他掌握的是約100多人，後來台辦提供給他60人左右，人數達到244人，但到了最後，回台實際人數卻變成247人。

▲因應武漢肺炎疫情，首批台商包機返台。（圖／記者李毓康攝）

他說，「後來多了3位，還包括該名確診案例，並不在他的微信群組中。」可能是因為訊息太混亂，兩岸各方在溝通中並不通暢，據他了解，昨天班機起飛時間從6點延後到9點半，主要原因也是在人員名單上的核對，以及人員身分驗證上花的時間太久。

徐正文進一步呼籲，目前就他掌握，仍有400名左右滯留湖北的民眾需要返台，其中超過八成是短期出差、探親、旅遊的，甚至有人只是轉機，被困在當地，考量常駐台商多對當地較瞭解，因此他也在統計這些具有較迫切返台需求的短期滯留人員名單，希望提供給海基會和陸方，請他們依照此名單做參考，先讓他們回來。

對於首批返台台商被指多非老弱婦孺，徐正文認為，這可能因為地緣因素，首批先就送武漢市當地的台商、台灣民眾返台，其實當中也有一些老弱婦孺，只是比例可能不是占大多數。

但徐正文說，相信陸方不會硬塞一個確診病例返台，應是由於昨天下午三點半抵達機場，一直折騰到凌晨抵台，清晨才能入睡，過程太過勞累，他們都24小時戴口罩不能進食，加上武漢肺炎傳染力強、潛伏期難以預測，才出現這種情況。

陸委會5日也在召開記者會時指出，第1批名單並不是按照陸委會要求，以老弱、長期用藥迫切短期出差旅遊的人。且在3日返台的旅客中，已有一個確診病例，政府相關部門商定後，制定三大接續處理原則。

陸委會表示，三大原則包含提升防檢疫工作的確實度；旅客名冊對岸務須與我方協商並達成一致；隔離收容場所容量有一定限度，執行下次任務前須做好充足準備等。其中，「完整旅客名冊亦需於啓航前一日交給我方，俟審查入境資格無誤後再予執行。」

▼徐正文聯繫武漢滯留台商。（圖／記者陳政錄攝）