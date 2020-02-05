兩岸「春節加班機」期限只到8日　湖北台商返家路告急

▲因應武漢肺炎，第一批台商包機3日深夜抵達，但第二批時間未定。（圖／記者李毓康攝）

記者陳政錄／台北報導

陸委會5日表示，「今明兩天都不會有從大陸的加班機返台」。意即滯留湖北台商返台包機最快只能7日再執飛，但面對先前兩岸主管部門確認的春節加班機規劃，期間只到2月8日，尚有約400位在湖北的台灣民眾等待回家，返家路告急。

湖北台灣同胞返台救援會徐正文今（5日）呼籲，面對春節加班機模式可能的變數，只要兩岸名單確認好，台灣準備好防護措施，就應該讓他們趕快回家，希望雙方都能‌‌真正少一點政治，多一點人情味，打破兩岸的僵局。

據了解，按兩岸有關協議，針對春節重大節日，兩岸協商開加班機時間規定為前後14天，因此在去年12月，我民航局表示，兩岸航空管部門人員已確認明年春節加班機規劃，雙方同意春節加班機期間為109年1月11日至2月8日。另對於當時11月9、10日大選前，因應投票人潮的班機，採取「專案模式」進行。

對於一波三折後，首批滯留武漢247名台商終於在3日返台，外界認為，是因原先1月底時，我方海基會以「撤僑專機」名義向陸方海協會發函，觸碰「一中原則」敏感神經，遭國台辦已讀不回。

而後在兩岸有關單位和民間機構努力下，我陸委會在4日凌晨發聲明證實，「雙方商定本於防疫優先與人道精神的原則，確認以春節加班機模式，處理滯留武漢人員返台的工作。」

▲徐正文聯繫武漢滯留的台灣民眾。（圖／記者陳政錄攝）

值得注意的是，據湖北台灣同胞返台救援會徐正文統計，目前仍有約400位民眾有返台需求，面對第二批包機日期待定，以及潛在的第三梯次需求，為避免超過原訂加班機期間，橫生變數，「時間已經刻不容緩。」

3日首批包機執行後，大陸官媒曾發文稱，「第二批運送工作將在5日進行」，但我方陸委會、海基會4日凌晨均對此發布聲明表示，「雙方未有任何協商聯繫。」5日凌晨，徐正文轉述滯留台商說法稱，他們收到消息，「明天確定不飛了」。

對於第二批滯留武漢台商包機執行，陸委會聲明指稱，關於5日執行第二批班機，「只是單方面訊息，未經雙方商討協調」，且在3日返台的旅客中，已有一個確診病例，政府相關部門商定後，制定三大接續處理原則。

陸委會表示，三大原則包含提升防檢疫工作的確實度；旅客名冊對岸務須與我方協商並達成一致；隔離收容場所容量有一定限度，執行下次任務前須做好充足準備等。其中，「完整旅客名冊亦需於啓航前一日交給我方，俟審查入境資格無誤後再予執行。」