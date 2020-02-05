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陳時中沮喪落淚惹心疼　486先生致敬：幹得漂亮

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▲衛福部長陳時中主持武漢肺炎記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲衛福部長陳時中在記者會上落淚。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭卉寧／綜合報導

武漢肺炎延燒至今，台灣已累積11例確診個案，中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中4日在記者會上忍不住落淚，讓國人看了相當不捨，紛紛湧入衛福部臉書替他加油打氣。對此，網紅「486先生」陳延昶也向防疫人員致意，並特別感謝陳時中及其團隊竭盡全力防疫，讓疫情未在台灣擴散，大讚：「你們幹得太漂亮！」

自武漢肺炎疫情爆發後，陳時中天天率團隊召開記者會轉達最新進度，3日還為了接武漢返台的台商徹夜未眠，而指揮中心4日晚間宣布，武漢返台1人檢測為陽性，台灣累計11例個案，當時陳時中不禁落淚，表示確診後團隊都很沮喪，事後他受訪時也回應，「很抱歉情緒控管沒有做好，總是會覺得同仁這麼努力」，語未完又陷入一陣沉默，讓人看了很心疼。

請繼續往下閱讀...

486先生4日在臉書表示，要公開對防疫相關人員表達衷心感謝，首先他提到忙碌的超商人員，感謝他們這段時間為了民眾的方便，犧牲許多，也受到很多委屈，「雖然大家都沒有留下名字，但這次抗疫你們都有參與其中，我在這公開跟大家致謝。」接著他也提到，口罩工廠為了穩定防疫需求，拚命生產口罩，「請你們注意健康，非常謝謝你們。」

▲▼486感謝防疫人員。（圖／翻攝自Facebook／486先生）

▲▼486先生發文感謝防疫相關人員。（圖／翻攝自Facebook／486先生）

▲▼486感謝防疫人員。（圖／翻攝自Facebook／486先生）

486先生也特地向陳時中及團隊致敬，「這段時間大家壓力肯定非常大，但我真的要說你們幹得太漂亮，到目前為止都沒有出現群聚感染，請大家堅持，用最靈活的方法帶領國人對抗疫情。」最後他也提及數千家特約藥局的人員，指出接下來肯定會很忙，雖然事情相對多，但為了國家及人民的健康，也拚盡全力，「謝謝我國所有為了防疫的所有人員，謝謝你們，敬禮！」

網友看到貼文後，也紛紛留言表感謝，「辛苦了，謝謝您們，台灣加油」、「防疫人員官員辛苦了」、「以身為台灣人為傲！也謝謝每一位防疫戰士」、「無限感謝，這些犧牲自己時間的人，一直在守護這塊寶島」、「真的要多一些感謝，少些責備挑毛病」。

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