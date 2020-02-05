徐正文扮演什麼角色？海基會：感謝協助「有名單會參考」





記者蔡紹堅／台北報導

滯留武漢民眾第二批返台時間未定，湖北台灣同胞返台救援會會長徐正文5日公布了503人的救援名單，強調其中超過八成都是短期出差、探親、旅遊者，具迫切返台需求。對此，海基會發言人蔡孟君表示，很感謝各方提供協助，如有人有相關名單，也很願意接受作為參考，但後續仍是依據政府定出的協處原則來做處理。

▼海基會發言人蔡孟君。（圖／記者謝盛帆攝）

徐正文多次在媒體上為滯留武漢的台灣民眾發聲，並透露第二批台人將在5日下午返台，令許多人好奇他在救援中扮演的角色。對此，陸委會與海基會都未有明確回應，陸委會發言人邱垂正5日表示，消息一開始都是看到媒體在報導，但溝通實務上完全沒有出現過，確實是單向的訊息，若有滯留的人被誤導與引導，都不是政府的問題，「希望不要有人在沒有與政府聯繫與查證下，來刻意引導、誤導，讓大家失望。」

有關徐正文公開的503人名單，海基會是否將採納。海基會發言人蔡孟君指出，這段時間透過相互溝通合作及各方協助，才完成接返國人的相關工作，很感謝各方提供協助，「如果有人有相關名單，我們也很願意接受作為參考，並會透過既有機制與陸方持續溝通協商。」

▼陸委會發言人邱垂正。（圖／記者徐斌慎攝）



蔡孟君也提到，這段期間海基會彙整了很多民眾的求助電話，依據民眾個別的狀況、需求等，以短期出差、旅遊，有特殊疾病，以及年長年幼等抵抗力較弱者為優先，列出一份約200人的名單，後續將依據政府定出的原則，來做協助與處理。

由於第一批返台的人中已有1人被確診，且有許多並非小孩、老人、慢性病患等有迫切需求的族群，徐正文也因此受到外界質疑。他表示，除了後援會提供的建議名單外，實際登機與通知民眾的主導權是在台辦手上，「陸委會、海基會方面也會收到通知和做確認，但有鑑於兩岸關係，目前雙方有一些溝通很微妙的，我們也很無奈。」

另外，還有人指控徐正文在名單中安排自己的親人。他強調，自己的家人與小孩都住台北，絕無此事，不要抹黑抹紅，少一點政治、少一點口水，「大家快點救自己同胞回家，不要一直去穿小鞋，給回不來的同胞帶來政治壓力。」

▼湖北台灣同胞返台救援會會長徐正文。（圖／記者屠惠剛攝）

