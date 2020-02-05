她成功買到口罩！回家路上「整盒口罩遭劫」...網無奈：口罩不露白

▲全球各地引發口罩之亂。（示意圖／記者姜國輝攝）



實習記者賴韻如／綜合報導

大陸武漢肺炎持續延燒，各地紛紛出現「一罩難求」，引發口罩之亂。近日香港一名網友就在臉書分享，自己的母親好不容易買到一盒口罩，卻在回家路上遭到搶劫，讓他不禁直呼，「以前是財不露白，現在連口罩都不能露了！」

據《香港01》報導，一名香港網友近日在臉書社團「巴打絲打 Facebook Club」發文指出，3日下午母親在家用品店成功買到一盒口罩，沒想到卻在回家途中遭到搶劫，「當時母親一手拿著錢包，一手拿著口罩，但搶匪對錢包毫無興趣，只搶走口罩。」原PO最後無奈表示，發文只是想要提醒大家，要多多照顧好家中的年長者，「以前是財不露白，現在連口罩都不能露了！」

不少網友看文貼文氣憤表示，「在香港生活這麼多年，這種情況還是第一次見！」、「真是荒謬至極...」、「連老人家的口罩都搶，人渣！」、「我家人也有發生類似情況......好在當時我剛好在旁邊」、「我之前買的酒精也被偷了」、「這到底是什麼社會？」、「現在買完口罩一定要放在非透明袋裡面才行！」

▲2/6起開始將實施「實名制」購買口罩。（圖／記者周亭瑋攝）



為了因應「口罩之亂」，台灣中央疫情指揮中心也於3日宣布，將於2／6起開始「口罩實名制」購買，一片降價為5元，須持健保卡在全國6,000多家「健保特約」藥局購買，使用健保卡插卡，每個人在7天內限購2片。為分散購買人潮，採身分證單末碼「單雙號分流」，雙號週二四六，單號週一三五購買，星期日則都可以購買。