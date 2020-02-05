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不斷更新／川普發表國情咨文　強調與習近平好關係：中國尊重我們做的事

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記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）於當地時間4日晚間9時（台灣時間5日早上10時），在眾議院長裴洛西（Nancy Pelosi）的邀請下發表年度國情咨文（State of the union）。

川普這次的國情咨文主題緊扣「偉大美國回歸」（Great American Comeback），根據白宮先前公布的摘要，川普將提出「讓每個公民都能參與美國無與倫比成功」的願景，演說內容將包含經濟、教育、醫療、貿易與國防。川普說，「我們正以過去無法想像的速度前進，我們永遠不會後退。」

11：20（以下皆台灣時間）
川普提到上月身亡的伊朗軍事將領蘇萊曼尼（Qassem Soleimani），並指出，「在我的指揮下，美軍進行了完美的精確打擊，殺死了蘇萊曼尼，永遠結束了他邪惡的恐怖統治。」強調，「我們向恐怖分子傳達的訊息很明確，你們永遠逃脫不了美國的正義，如果你攻擊我們的公民，你就會失去生命。」

川普強調，美國可以幫助伊朗恢復經濟，但他們太自滿，由他們決定該怎麼做，「我並不想犧牲這麼多無辜的性命，必須要帶我們的士兵回家。」

11：15
川普說，在過去幾十年來，中國不斷佔美國的便宜，現在他改變了這一點，但相對地，他和中國與習主席，有著歷史上最好的關係，「中國尊重我們所做的事，坦白說，中國知道自己無法年復一年地蒙混過關。」

11：00
當川普在演講中呼籲，要求議員交出降低處方藥價格的立法時，民主黨籍議員高舉手勢3，並大喊「3號法案！（HR3）」意旨指的是民主黨的醫療保健法案，目的是降低藥品價格。

10：55
右翼廣播談話節目主持人林堡（Rush Limbaugh）獲頒總統自由獎章（Presidential Medal of Freedom），他是共和黨的支持者，也是川普的摯友，3日才宣布他正在接受肺癌化療。

▲▼右翼廣播談話節目主持人林堡（Rush Limbaugh）獲頒總統自由獎章（Presidential Medal of Freedom）。（圖／路透）

▲林堡（Rush Limbaugh）獲頒總統自由獎章。（圖／路透）

川普邀請梅蘭妮雅頒發獎章，並表示，「幾乎每個美國家庭都知道親人被診斷出重病時的痛苦。今晚在這裡的是一個特別的人，一個數百萬美國人愛戴的人。他剛剛被診斷為癌症晚期，這不是什麼好消息，但好消息是，他是你所見過的最偉大的鬥士和勝利者。」

10：50
川普強調，美國永遠不會讓社會主義摧毀美國健保，另外，確保人民健康也包含了打擊疫情，因應中國爆發的新型冠狀病毒疫情，我們會和中國密切合作，我們會盡一切努力保護美國公民。

川普談到國內醫療保健狀況時，承諾在廢除歐巴馬時代的《平價醫療法案》（Affordable Care Act）的前提下，仍會保護現有的美國醫療保險計畫，還有已經在治療中的患者，「我也向美國家庭做出承諾，我會保護既有的病人。」

10：40
川普特別提到委內瑞拉反對派領袖瓜伊多（Juan Guaidó），表示瓜伊多是真正合法的委國總統，並告訴瓜伊多，「總統先生，非常感謝。社會主義會破壞國家，但要永遠記住，自由能夠使靈魂團結。」

10：30
川普強調，美國終於讓盟友公平地支付軍事費用，且成立美軍第六軍種太空軍（United States Space Force），這是前所未見的。

另外，川普談到他任職期間美國石油、天然氣的盛況。不過CNN「事實查核」指出，美國在川普執政之下並未成為全球最大的能源生產國，反而是前總統歐巴馬執政期間才有這樣的成就。

▲▼美國總統川普發表國情咨文演說。（圖／路透）

▲美國總統川普發表國情咨文演說。（圖／路透）

10：20

川普談到與中國的協議，多年來，中國一直在佔美國便宜，如今美國拿回主導權，也有大量工作機會回到美國。

川普說，「不公平的貿易協議是我想參選總統的主因，我對美國人民的承諾，就是貿易戰後，將會帶來曙光。我的政策確實奏效，許多資金回歸到美國，保障了供應商的權利。」尤其《美國─墨西哥─加拿大貿易協定》（USMCA）成為法律，帶來公平的貿易，也能讓墨西哥與加拿大的經濟更加成長。

10：15
委內瑞拉反對派領袖瓜伊多（Juan Guaidó）、美國知名保守派電台主持人林博（Rush Limbaugh）受邀出席演說。
而每年發表國情咨文時，部會首長都必須出席，除了一名指定部長要留在崗位，避免發生緊急事件；今年留守的部長是內政部長伯恩哈特（David Bernhardt）。

10：05

川普打著紅色領帶進場，逐一和議員們握手後，在場議員拍手高喊「再四年！（Four more years）」而川普準備發表國情咨文演說時，眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）伸出她的手，不過川普沒有接受。

▲▼川普在議員簇擁之中踏入會場。（圖／路透）

▲川普在議員簇擁之中踏入會場。（圖／路透）

川普首先細數這三年來在經濟方面的政績，強調美國的未來一片光明，經濟的困頓即將結束，永遠不會走回頭路，「我今天要宣布我們的經濟狀態、軍事狀態，是前所未有的好，「我們所達到的狀態，是前所未有的好。」

10：00（以下皆台灣時間）

▲▼美國總統川普發表國情咨文演說，副總統潘斯（Mike Pence）到場。（圖／路透）

▲川普發表國情咨文演說，副總統潘斯（Mike Pence）到場。（圖／路透）

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